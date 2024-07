Bratislava poslala Slovanu predžalobnú výzvu! Najznámejší hokejový klub reaguje: Príprava, mládež aj štadión v ohrození

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) adresovala hokejovému klubu HC Slovan Bratislava predžalobnú výzvu. Tá sa týka sa nezaplatených nájomných a súvisiacich služieb za obdobie od decembra 2023 do konca júna 2024.

Výzva, ktorú majú Topky k dispozícii, je datovaná k 4. júlu 2024. STARZ v nej uvádza, že opakovane požiadal HC Slovan Bratislava o uhradenie dlžnej sumy 367 673,62 eur. HC Slovan Bratislava bol vyzvaný, aby najneskôr do piatich dní od 14. júna 2024 zaplatil uvedenú sumu alebo urobil vyhlásenie do notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase so splátkovým kalendárom. STARZ tiež pripomína, že tento návrh bol predložený na stretnutí dňa 16. apríla 2024 za prítomnosti primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a ďalších členov vedenia mesta.

Táto suma sa však medzičasom neznížila, ale naopak do začiatku júla zvýšila na 438 097,68 eur, z čoho 404 749,53 eur bolo po lehote splatnosti. „Napriek tomu, že lehota splatnosti vyššie uvedených faktúr uplynula, do dnešného dňa (4.7.2024) si Vaša spoločnosť tento Záväzok ani jeho časť nesplnila a STARZ je preto oprávnený požadovať aj úrok z omeškania, aj zmluvnú pokutu,“ uvádza sa ďalej vo výzve. Ak nebude dlžná suma uhradená v stanovenom termíne, STARZ je podľa výzvy pripravený podniknúť ďalšie právne kroky, aby zabezpečil svoje nároky.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Táto situácia môže mať významný dopad na aj prípravy HC Slovan Bratislava na nadchádzajúcu sezónu, keďže podľa STARZ termíny vytvorenia ľadovej plochy a teda spustenia prevádzky v HALE B a HALE A zatiaľ neexistujú.

Za problémami sú menšinoví akcionári

Slovan v oficiálnom stanovisku na svojom webe potvrdil, že domáce zápasy proti českým extraligistom Kometa Brno a HC Olomouc, ktoré boli plánované na prvú polovicu augusta, sa pravdepodobne odohrajú v iných slovenských mestách na západnom Slovensku.

"Väčšinová akcionárka klubu pani Elena Hrubá zabezpečila bezproblémové financovanie klubu, ako aj tvorbu kádra A mužstva pre novú sezónu 2024/25 v rozsahu svojho 57 %-ného podielu. Keďže však menšinoví akcionári páni Pavol Hofstädter a Eduard Jánošík sa na spolufinancovaní klubu vo výške svojho 43 %-ného podielu doteraz nepodieľali, klubu postupne vznikli záväzky, vrátane toho za užívanie zimného štadióna," uvádza klub.

(Zdroj: SITA/Martin Havran)

STaRZ podľa nich podmieňuje prístup jednotlivých družstiev HC SLOVAN k využívaniu zimného štadióna dohodou o splatení pohľadávky. Slovan mal navrhnúť okamžitú úhradu väčšej časti dlžnej sumy vo výške cca 300 tisíc eur, pričom zvyšné finančné prostriedky by uhradil zo svojich obchodných a marketingových príjmov do začiatku sezóny. V rámci navrhovanej úhrady mali byť záväzky za občianske združenie HC SLOVAN mládež uhradené v plnej výške. "STaRZ trval na neprijateľných podmienkach, ktorými podmieňuje začiatok prípravy ľadu na všetkých troch ľadových plochách zimného štadióna vrátane hlavnej plochy," píše sa v stanovisku.

Aktuálna situácia komplikuje aj začiatok predaja sezónnych vstupeniek 2024/25 a zápasových vstupeniek na sériu prípravných zápasov, ktorý môže byť spustený až po vyriešení tohto problému. O ďalšom riešení vzniknutej situácie bude klub fanúšikov priebežne informovať.

Špekulácie o budúcnosti bratislavského Slovana

V decembri minulého roka, vo veku 69 rokov navždy opustil tento svet majiteľ hokejového Slovana Bratislava, člen Výkonného výboru SZĽH a jeden z najbohatších Slovákov Rudolf Hrubý. Po jeho smrti sa začalo špekulovať o ďalšej budúcnosti Slovana. Mnoho priaznivcov úspešného slovenského klubu vyjadrilo obavy o jeho ďalšiu existenciu, ale vedenie v tom čase uviedlo, že klub je po finančnej stránke zabezpečený.

Podľa posledných správ z prostredia klubu, pozostalá rodina pána Hrubého by chcela pokračovať vo vlastníctve hokejového klubu aj v budúcnosti a je v ich veľkom záujme udržať Slovan medzi slovenskou hokejovou elitou. Veľký dôraz chcú klásť aj na zachovaní B-tímu, teda Modrých Krídel. Okrem toho majú údajne v pláne výrazne podporovať a rozvíjať mládežnícku akadémiu, ktorej najväčším cieľom je produkovanie talentovaných hráčov, ktorí by v budúcnosti mohli byť prínosom pre hokejovú reprezentáciu Slovenska. Tieto informácie ale klub oficiálne nepotvrdil.