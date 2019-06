Dzurinda v póze, v akej ste ho ešte nevideli: Na staré kolená kočíkuje, FOTO ako dôkaz

Donedávna sa pritom len špekulovalo, že jedna z dcér Mikuláša Dzurindu mu má na svet priviesť prvé vnúča. Podľa najnovších záberov zo Staromestskej ulice sa však zdá, že tieto dohady sa potvrdili a jedna z expremiérových dcér už porodila a momentálne si celá rodina užíva nezabudnuteľné chvíľky opatrovníctva nového prírastku v rodine.

Zdroj: Tip čiateľa

​Vrhol sa do toho "po hlave"

Dnes už bývalý predseda vlády má dve dcéry - Janu a Zuzanu. Nateraz nie je potvrdené, ktorá z nich mu na svet priviedla prvé vnúča, no isté je, že Mikuláš Dzurinda konečne po rokoch v politike okúsi, aké je to byť dedkom na plný plyn a podľa týchto fotografií je zjavné, že sa do toho absolútne ponoril.

Zdroj: Tip čiateľa

Mikuláš Dzurinda je dvojnásobný predseda vlády Slovenskej republiky v rokoch 1998, kedy bol na Slovensku porazený fenomén zvaný mečiarizmus a v roku 2002, kedy skladal vládu po druhýkrát, no už s vtedy novými stranami, medzi ktorými nechýbalo napríklad ani hnutie ANO, za ktorým stál Pavol Rusko. Dzurinda je už od roku 2013 v pozícii prezidenta Centra pre európske štúdie Wilfrieda Martensa a na domácu politiku analyzuje už viac-menej z pozície pozorovateľa.