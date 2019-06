Dojímavé slová Slávke, ktorá chcela zachrániť policajta: Mama, si pre nás najväčšia hrdinka!

SENICA - Bolesť, akú si len málokto z nás vie predstaviť, momentálne prežívajú najbližší policajta Filipa a športovkyne Slávky, ktorí zahynuli v studni. Tragédia sa stala ešte v sobotu, keď Filip chcel studňu vyčistiť, no pre nedýchateľný vzduch zomrel. Na pomoc mu pribehla susedka Slávka, ktorú, žiaľ, stihol rovnaký osud.

Obaja po sebe zanechali deti a svojich partnerov. Slávkin manžel sa ešte pokúsil svoju ženu a suseda zachrániť, no nemohol zliezť do studne, pretože mu okamžite prišlo zle a nevedel dýchať. A aj napriek rýchlej zdravotnej pomoci, Slávka a Filip svoj boj o život prehrali.

Filipova manželka, ktorá sa po tragédií zrútila, ostala sama s dvomi malými deťmi. Slávka má 14-ročnú dcéru a malého syna Tomáša. Práve Slávkina dcéra napísala mame odkaz do neba, ktorý je plný dojímavých slov, z ktorých je jasné, že mama pre ňu neznamenala len slovo.

Slávka sa pokúšala zachrániť mladého policajta Filipa. Žiaľ, sama pri tom prišla o život. Zdroj: Facebook

"Slzy sa kotúľajú neustále, môj žiaľ sa prehlbuje a moje srdce je rozbité na milión častí. Odišiel mi človek, ktorý neznamenal len slovo mama. Osoba, ktorá znamená tak veľa, moja maminka, moja sestra, moja najlepšia kamoška, moja bútľavá vŕba. Je nepredstaviteľné, že tieto emócie, radosti, starosti, nebudeš zdieľať so mnou. Naučili ste ma s tatom, čo je láska, vnímať veci úplne inak, a že láska a pokora je na prvom mieste," napísala Slávka.

"Aj keď si zostala pri mne krátko, ja ti ďakujem za tých krásnych 14 rokov. Nechápem, prečo sa toto práve nám mohlo udiať! Ale jedno viem, si veľký môj HRDINA, HRDINA nás všetkých, išla si zachrániť život a život to zobralo aj tebe. Neskutočné odhodlanie a boj zachrániť život druhému. Ale jedno verím a s nádejou po celý život budem dúfať, že sa opäť vidíme. V tom krajšom svete. A budem Ti len dokazovať akú geniálnu dcéru máš. Si najväčšia hviezda pre mňa," dodala užialená dcéra. Ľútosť vyjadrila aj rodine policajta Filipa.

Zdroj: FB/S.M. ​

Polícia varuje Záhorie

Polícia v Senici na základe odporúčania Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre a Okresného úradu Senica žiada občanov, aby, až do odvolania, v meste Senica v lokalite IBV Mlyny nevstupovali do studní a zároveň nepoužívali vodu zo studní ani na polievanie.

"Na základe meraní Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre boli v studniach namerané vysoké koncentrácie oxidu uhličitého a amoniaku a veľmi nízke koncentrácie kyslíka /nezlučiteľné so životom/. Počas meraní boli odobraté aj vzorky vody, ktoré budú podrobené skúmaniu. Odporúčanie súvisí s nedávnym prípadom úmrtia dvoch osôb v tejto lokalite," napísala polícia na sociálnej sieti.