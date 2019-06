Tragédia v Senici: Slávka (†41) chcela vytiahnuť policajta Filipa (†29) zo studne, zomreli obaja

SENICA - Hrozná tragédia sa stala v sobotu večer v Senici. O život prišiel mladý policajt, otec dvoch detí Filip a jeho susedka Slávka. Obaja zahynuli v studni. Presné príčiny ich smrti nie sú známe, no isté je, že v studni bolo nedýchateľné prostredie.

Prvotné informácie polície, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, hovorili o tom, že v studni sa našli dvaja ľudia bez známok život. Neskôr vyšla najavo aj ich identita. Išlo o policajného vyšetrovateľa Filipa a jeho susedku Slávku. Aj keď sa mohlo zdať, že Filip zachraňoval svoju susedu a pri tom prišiel sám o život, pravda je presne opačná.

Podľa informácií televízie Markíza to bola práve Slávka, ktorá pohotovo skočila do studne za Filipom. To sa jej však stalo osudným. V nedýchateľnom prostredí zomreli obaja. z ich malých detí sa tak stali polosiroty.

"Polícia prijala v sobotu 15.6. večer oznámenie o úmrtí dvoch osôb v meste Senica. Policajti informáciu preverili a podľa prvotných informácií boli v studni nájdené dve osoby, 30-ročný muž (policajný vyšetrovateľ z OR PZ Senica) a 41-ročná žena. Za účelom stanovenia presnej príčiny úmrtia osôb bola nariadená pitva. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie informácie k prípadu poskytneme neskôr, po dôkladnom zadokumentovaní a vykonaní potrebných procesných úkonov," informovala polícia.

Nedýchateľné prostredie

Filip mal dve malé deti a krásnu manželku Gabiku. Mladá rodinka sa do rodinného domu nasťahovala len nedávno. Podľa doterajších zistení mal ísť Filip večer čistiť studňu, no z nej už nevyšiel. Na pomoc mu okamžite pribehla susedka Slávka. Ani tá však zo zamorenej studne nevyšla.

Jej manžel Andrej sa tiež pokúsil zísť do studne a oboch zachrániť, no po pár metroch mu prišlo nevoľno a nevedel dýchať. Privolaní hasiči museli ísť do studne s maskami. Jednému sa uvoľnila a aj jeho museli ratovať. Filipova manželka sa po tragickej udalosti zrútila.

Aj Slávka po sebe zanechala dve deti a manžela. Bola vždy usmiata a veselá športovkyňa. Podľa známych bola vždy ochotná pomôcť a akčnosť mala v krvi. Aj okamžitá reakcia a skok do studne za Filipom svedčí o jej povahe. Žiaľ, to sa jej stalo osudným.

Namerali čpavok

V studni mali hasiči namerať čpavok, ale aj oxid uhličitý. Ktorý však bol príčinou smrti dvoch ľudí, je nateraz záhadou a určí to až súdna pitva.