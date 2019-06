Pozor na lesnú zver! Polícia upozorňuje vodičov na zvýšený počet nehôd

"V okrese Bánovce nad Bebravou na ceste z Jerichova pred odbočkou na Látkovce došlo k stretu osobného auta a srnky. V okrese Partizánske za obcou Hradište osobné auto zrazilo diviaka a pred obcou Turčianky v rovnakom okrese došlo k stretu osobného auta s vysokou zverou," spomenul Kudlička.

Zdroj: KR PZ Trenčín

Niekedy ani pri najväčšej opatrnosti podľa neho nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou alebo inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty. "Vodiči by preto mali byť opatrní hlavne tam, kde je možné predvídať výskyt zveri a to hlavne na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, vedúcich medzi lesnými porastmi a poľami i na cestách vedúcich okolo vodných tokov," upozornil. Vodič je v zmysle zákona povinný každú zrážku s lesnou zverou oznámiť policajtom.