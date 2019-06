Kvôli inaugurácii Zuzany Čaputovej platia v centre Bratislavy dopravné obmedzenia

BRATISLAVA - V súvislosti s inauguráciou prezidentky Zuzany Čaputovej platia v sobotu v Bratislave dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestie Ľ. Štúra. Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu je možný z Jesenského ulice. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

V sobotu od 11.15 až do 11.45 h a od 12.30 až 13.00 h budú tieto ulice uzatvorené úplne. "Z týchto ulíc je v sobotu vylúčená aj MHD. Panská ulica bude uzatvorená od 08.00 do 14.00 h. Z dôvodu umiestnenia bezpečnostných zábran nebude vstup a prechod umožnený ani rezidentom," upozorňuje polícia.

Staromestská ulica v Bratislave bude v sobotu od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá. Zjazd bude umožnený z Mosta SNP na nábrežie Vajanského a výjazd na Most SNP bude možný z nábrežia v smere do Petržalky. "Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície," spresnila polícia.