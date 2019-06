Príbeh týranej Simony: Bývalý muž ma mlátil päsťami, keď siahol na dcéru, povedala som si DOSŤ!

Simona sa so svojím príbehom podelila na sociálnej sieti. Dlho sa odhodlávala napísať nasledujúce riadky. Ako sama hovorí, každý si stráži súkromie a navonok sa snaží pôsobiť šťastne. Simona skrývala svoje utrpenie dlhých jedenásť rokov.

Povedala som si dosť!

Priznala, že ani ona nie je bez chýb. „Som tvrdohlavá a čo na srdci to na jazyku. No vždy sa viem zastať slabšieho a snažím sa pomôcť každému, kto ma o to požiada,“ napísala Simona s tým, že odvahu povedať dosť nabrala pred rokom. „Uspávala som môjho malého syna v izbe, keď v tom som počula veľkú ranu a plač. Keď som prišla do obývačky našla som tam sedieť svojho muža. Po opýtaní čo sa stalo povedal „NIČ“,“ uviedla.

Zdroj: Facebook/Simona

Potom šla do izby pozrieť dcéru. „Našla som ju plakať s napuchnutou nohou. Povedala mi, že dávala do umývačky hlasno riad a na to sa môj muž nahneval chytil ju pod krk a hodil na stolík,“ opísala hrozivé chvíle. Zlom nastal práve vtedy, keď napadol aj ich dcérku. „Keď ju napadol, akoby sa vo mne všetko zlomilo,“ priznala Simona s tým, že okrem fyzického týrania čelila dcérka dlhšiu dobu aj psychickému forme týrania.

Začal ma biť a obúchal mi hlavu o stenu

Rozhodla sa preto, že sa za svoju dcéru postaví a manželovi niečo povie. „Začal ma biť päsťami a následne mi obúchal hlavu o stenu… Nikdy nezabudnem na ten jeho úsmev, keď ma bil,“ spomína na trpkú minulosť Simona. Myslela si, že jej pomôže sebaobrana, ktorú v tom čase navštevovala. „Ale poviem vám proti, silnejšiemu chlapovi som nemala žiadnu šancu.“ Nabrala odvahu a po útoku zavolala políciu, ktorá im obom privolala záchranku. Následne ich ošetrili v nemocnici v Skalici.

Zdroj: Getty Images

Počas toho, ako ich ošetrovali, si jej vtedy ešte manžel balil všetky osobné doklady i doklady od spoločného majetku. „Lebo takto ho hrýzlo svedomie za to, čo urobil. Za pár dní mi zavolal a prosil ma, aby dcéra na polícii povedala, že si to vymyslela a ja som všetko stiahla,“ opisuje ďalej Simona s tým, že keď to odmietla, začal zháňať svedkov a začalo aj ohováranie, ktoré trvá dodnes.

Ďalšie peklo

Myslela si, že ak naberie posledné sily a zavolá políciu, všetko sa skončí. „Nie, neskončí, začína ďalšie peklo.“ Ťažké chvíle sa nezačali len pre ňu, ale aj pre jej blízkych, ktorí to nemajú ľahké. Ich podporu a pomoc si o to viac váži. S manželom tvorili pár 11 rokov a podľa jej slov dostávala bitku pravidelne a mala viacero zranení ako prasknutý bubienok či zlomené rebrá. „Dokopal ma v tehotenstve a prišla som o dieťa…Vždy to bolo o tom, že sa to už nestane a prepáč,“ uviedla.

Zdroj: Facebook/Simona

Polícia prípad vyšetruje

Simonin exmanžel má do dnešného dňa zákaz priblíženia, vyšetrovanie prebieha rok. „Áno, jeden rok, kedy on chodí po slobode, manipuluje, ohovára a ničí mi naďalej život. Jeho mamička ma stihla opľuť a vyfackať… bez hanby pred mojím synom a jej vnukom,“ dodala Simona.

Prípad sa stal v júli 2018 a vyšetrovanie potvrdila aj polícia. „Môžem potvrdiť, že polícia v Senici vyšetruje prípad týrania blízkej a zverenej osoby,“ uviedla pre Topky hovorkyňa trnavských policajtov Martina Kredatusová. Vzhľadom na prebiehajúce konanie však nie je možné k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie.