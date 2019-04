Parkovacia brutalita v Petržalke: Uvidíte FOTO Mariána a hneď vám stúpne tlak

BRATISLAVA - Parkovanie v Bratislave, najmä v obytných a husto osídlených častiach, sa vymyká spod kontroly. Najnovšie sa posťažoval Marián z Petržalky, ktorý poukazuje na absurdný stav v tejto mestskej časti. Na to, čo zažíva každý deň, by jeden potreboval doslova nervy zo železa.

Petržalčanom už dochádza trpezlivosť. Áut je totiž čoraz viac, miest na parkovanie stále menej. Parkuje sa už naozaj všade - na tráve, pred školami, dokonca aj na detských ihriskách. Marián poukázal na kritickú situáciu, ktorá panuje na Budatínskej ulici v časti Lúky. Autá tu parkujú na miestnom parkovisku v troch radách, aj v zákrutách a bránia tak pracovníkom OLO dostať sa ku smetiakom. "Začína to hneď ráno, keď rodičia vozia deti do školy. Vtedy je na príjazdovej ceste otrasná zápcha, že sa skoro nedá vyjsť na hlavnú cestu. Cez deň sa síce parkovisko trochu vyprázdni, ale uvoľnené miesta hneď obsadia zamestnanci NBÚ," opisuje nelichotivý stav.

Parkovisko na Budatínskej Zdroj: Facebook

Na dotyčnom parkovisku pritom nestoja len autá obyvateľov vedľajšieho domu, ale parkujú tu aj ľudia bývajúci v domoch oproti cez cestu. A to naozaj častokrát tak, že vedome pri tom porušujú predpisy. Bola tu aj snaha riešiť problematickú situáciu s políciou, no vždy to ostalo len v teoretickej rovine. "Policajtov sme volali už veľakrát, ale úplne zbytočne. Prídu po jednej až troch hodinách, keď už je situácia ako-tak zvládnuteľná," pokračuje Marián, ktorý bežne čakáva na voľné parkovacie miesto polhodiny.

Toto ostáva po zaparkovaných autách na tráve Zdroj: topky

Situácia sa určite nezlepší dovtedy, kým sa v Bratislave nezavedie parkovacia politika. Tú práve tento týždeň predstavil primátor Matúš Vallo. Jej zverejnenie vyvolalo veľké vášne a ľudia sa v názoroch na ňu rozchádzajú. Jedni vítajú, že je tu konečne snaha riešiť kritický stav, druhí zas upozorňujú na to, že Bratislavčania síce na jednej strane za rezidentskú kartu zaplatia, na druhej ale ani tak nebudú mať garantované, že v blízkosti domu budú vedieť zaparkovať. O parkovacej politike budú mestskí poslanci hlasovať v júni. Ak prejde, platiť by mala začať v druhej polovici budúceho roka.