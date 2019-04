Vallova parkovacia politika vyvolala veľké vášne: Pre starostov je podstatná najmä jedna vec

BRATISLAVA - Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil na tlačovej koferencii novú parkovaciu politiku, ktorá by sa mala spustiť v druhej polovici roka 2020. Väčšina starostov je návrhu naklonená, no počíta ešte s úpravami.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii po boku primátora Matúša Valla starostovia mestských upozornili na to , že nikdy sa nezrodí systém, ktorý bude vyhovovať všetkým a niektoré detaily z predstavených navrhovaných opatrení bude ešte potrebné doladiť v odbornej diskusii. Zdôrazňujú však, že Bratislava celomestskú parkovaciu politiku potrebuje.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Starosta Petržalky Ján Hrčka priznal, že v niektorých veciach existujú odlišné názory, o ktorých bude potrebné na úrovni mesta a mestských častí ešte diskutovať. Zdôraznil však, že k spusteniu môže prísť až vtedy, keď bude jasná protihodnota.

"Fungovať to môže len vtedy, ak za to, že platím, aj niečo dostanem, napríklad lepšiu verejnú dopravu, úsporu času, ktorú teraz trávim v aute pri hľadaní parkovacieho miesta. Ak za to nebude protihodnota, nebude to nič iné, len daň," upozornil starosta najväčšej mestskej časti Bratislavy.

Podľa neho budú ľudia po zavedení parkovacej politiky s trvalým pobytom mimo Bratislavy motivovaní prihlásiť si ho na miesto, kde reálne bývajú. "To prinesie mestu aj mestským častiam viac peňazí zo štátu a budeme tak môcť vybudovať napríklad viac parkovacích domov," hovorí Hrčka.

Primátor deklaroval spustenie parkovacej politiky v roku 2020, no Petržalka by chcela začať skôt. "Ak bude táto parkovacia politika schválená mestským zastupiteľstvom, mestské časti sa musia pridať. Mesto hovorí o termíne september 2020, my by sme chceli zaviesť rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce Petržalčanov zaviesť už tento rok," načrtáva Hrčka.

Rezidenti ocenia výhody​

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová mieni, že pri postupnom zavádzaní parkovacej politiky zostane priestor pre úpravy. Verí, že mesto bude spolu s mestskými časťami hľadať najvhodnejšie riešenia pre rozšírenie parkovacích kapacít.

"Sme presvedčení, že ak v tejto oblasti dôjde k racionálnej a spravodlivej dohode medzi mestom a mestskými časťami, rezidenti rýchlo prekonajú počiatočnú nedôveru a ocenia výhody zavedenia parkovacích pravidiel," tlmočila názor mestskej časti.

Devínska Nová Ves je jednou z mestských častí, kde cítia potrebu regulovať parkovanie vo večerných a nočných hodinách, devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír však upozorňuje, že mestská časť bude musieť reagovať aj na vývoj.

"Len čo niekoľko mestských častí začne aplikovať parkovaciu politiku, budeme nútení to riešiť tiež, aby sme sa nestali odstavnou zónou pre tých, ktorí inde bezplatne zaparkovať nemôžu," uviedol.

Starosta Jaroviec a predseda mestskej komisie dopravy a informačných systémov Jozef Uhler zdôraznil, že parkovacia politika je nevyhnutná, ak sa má Bratislava priblížiť k vyspelým európskym metropolám.

Zároveň poukázal na to, že inak ako prostredníctvom poplatkov nemožno potrebnú reguláciu parkovania zaviesť. Myslí si zároveň, že ceny nie sú premrštené. "Verím, že sa na to budú Bratislavčania pozerať triezvo, ak si zoberieme ročnú cenu za prvé auto, je to menej ako jedna káva týždenne," skonštatoval.

Tri rezidentské karty

Rezidenti v Bratislave budú môcť podľa magistrátneho návrhu nových celomestských pravidiel parkovania získať na jeden byt maximálne tri rezidentské karty, ktoré ich budú oprávňovať v mieste svojho bydliska parkovať zadarmo.

Za prvé auto zaplatia 49 eur, za prípadné druhé a tretie 149, respektíve 500 eur. Prvé auto bude mať okrem benefitu bezplatného parkovania v zóne trvalého bydliska rezidenta aj dvojhodinové bezplatné parkovanie v zónach iných mestských častí. Ďalším benefitom má byť 100 hodín parkovania pre návštevy domácnosti.

Parkovacie zóny budú navrhovať jednotlivé mestské časti, rovnako tak i konkrétne časy, v širšom centre sa uvažuje o spoplatnení denného úseku od 8. do 20. hodiny, v mestských častiach, kde je problém skôr s večerným a nočným parkovaním, sa môže spoplatnenie týkať tejto doby. Magistrát očakáva, že k spusteniu pravidiel v prvých zónach by mohlo prísť v druhej polovici roka 2020.

V meste by mali platiť štyri tarifné pásma za hodinové parkovanie, v centrálnej časti by sa mali v parkovacích zónach platiť dve eurá za hodinu, v okrajových štvrtiach by malo vyjsť hodinové parkovanie 50 centov. Prevádzkovateľom systému by malo byť hlavné mesto prostredníctvom vlastnej firmy.