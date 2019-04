Expert: Kažimír hovorí o úspechu pri eurofondoch, pritom len kryje zlyhanie vlády

Hoci odchádzajúci minister financií Peter Kažimír hovorí v prípade presunu 250 miliónov eur z eurofondov do dopravy o úspechu, v skutočnosti len zahmlieva neúspešné čerpanie miliónov, ktoré nám Brusel ponúka. Tvrdí to expert SaS na eurofondy a kandidát na europoslanca Ján Rudolf, podľa ktorého by malo Slovensko bilancovať, čo sa nám podarilo a ako sme eurofondy využili, nakoľko už prešla polovica obdobia vyčlenená na čerpanie prostriedkov.

Podľa oficiálnych údajov Ministerstva financií vyčerpalo Slovensko doteraz len niečo viac ako pätinu (22%) ponúkaných peňazí a na dočerpanie nezostáva veľa času. „Napriek tomu, že Slovensko má skúsenosti s čerpaním eurofondov od nášho vstupu do Európskej únie v roku 2004, t.j. viac ako 15 rokov, čerpanie je stále slabé. Je to podobné, ako keby vám niekto zazvonil na dvere a povedal, že vám pred ne zložil milióny eur, stačí sa len zohnúť a peniaze si vziať, no vy by ste si tie peniaze nezobrali. Nerozumiem, ako môže vláda takto ignorantsky pristupovať k obrovským peniazom, ktoré nám únia ponúka," dodal Ján Rudolf.

Podľa pravidiel Bruselu, je nutné čerpať tieto financie podľa jednotlivých rokov a keď ich nevyčerpáme do určitého dátumu, prepadnú tieto peniaze v prospech iných členských štátov. Tak sa stalo, že na konci roka 2017 Slovensko definitívne prišlo o 27 miliónov eur a na konci roka 2018 o viac než 100 miliónov eur.