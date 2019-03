Odkladáte už teplé bundy? Chyba! Zima ešte nepovedala posledné slovo, hlásia sneženie

BRATISLAVA - Víkendové počasie prinieslo dokonalú jarnú náladu. Slniečko, príjemné teploty, človek by si myslel, že teplé zimné bundy už môže odložiť. Podľa portálu imeteo.sk však na niektorých miestach Slovenska ešte zaúraduje aj Perinbaba. Teploty by mali poklesnúť na celom našom území.

Záver pracovného týždňa priniesol do našej oblasti od západu oblasť vysokého tlaku vzduchu. Ako približuje imeteo.sk, po jej prednej strane sa k nám dostal veľmi teplý vzduch pôvodom zo Severnej Afriky. Cez príjemné slnečné dni však urobí škrt studený front.

"V nedeľu popoludní sa začne v oblasti južnej Škandinávie prehlbovať tlaková níž. Po jej prednej strane začne do strednej Európy od severozápadu prúdiť studený vzduch. Už v nedeľu popoludní k nám dorazí nevýrazný studený front, výraznejšie ochladenie ale aj snehové zrážky prinesie studený front v pondelok," predpovedajú.

V nedeľu teploty vyvrcholia, potom budú klesať

V popoludňajších hodinách v nedeľu by teda hodnoty na teplomeroch, ktoré sa počas dňa môžu vyšplhať aj na 21 stupňov, mali začať klesať. V priebehu noci sa už ochladí na celom území. Prvý pracovný deň prinesie ešte nižšie teploty a zrážky. Spočiatku sa vyskytnú v Žilinskom kraji, neskôr aj na východe. "Spočiatku pôjde o zrážky dažďové, v popoludňajších hodinách však prejde na severe dážď do sneženia, pričom v pondelok večer by malo snežiť od cca 400 metrov nad morom," uvádza imeteo.

Aj podľa predpovedí SHMÚ teploty klesnú: V hlavnom meste z nedele na pondelok aj o šesť stupňov. Zdroj: Reprofoto/shmu.sk

Kde by ste teda rozhodne nemali zabudnúť na dáždnik a teplé oblečenie? Najviac zrážok sa očakáva na Orave a severných návetriach Tatier. Napadnúť tu môže od 5 do 15 centimetrov snehu. Na juhozápade a juhu Slovenska sa očakáva minimum zrážok.

Predpoveď na jednotlivé dni

Pondelok: 11 až 16 st., v Žilinskom kraji, na Horehroní a na severovýchode 6 až 11 st. - cez strednú Európu bude postupovať studený front. Bude polooblačno až oblačno, postupne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach zaprší, vyskytnú sa aj búrky. Od vysokých, neskôr už stredných polôh sneženie.

Utorok: 8 až 13 st., v Žilinskom kraji, na Horehroní, na severovýchode a na Spiši 3 až 8 st. -premenlivá oblačnosť, na severe neskôr miestami prehánky a občasný dážď. Prechodne zasneží aj v nižších polohách.

Streda: 6 až 11 st., v severnej polovici okolo 4 st. - prílev chladnejšieho vzduchu bude pokračovať. Bude premenlivá, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Najmä na severe sa vyskytnú snehové prehánky alebo sneženie, v polohách do 400 metrov dážď.