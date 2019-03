FOTO Letecká tragédia otriasla Slovenskom: Príbehy Slovákov, ktorí zahynuli, záhadný manéver

ADDIS ABEBA - Obrovská tragédia otriasla celým svetom, aj Slovenskom. V nedeľu ráno krátko po štarte sa v Etiópii zrútilo lietadlo s viac než 150 ľuďmi na palube. Medzi nimi boli, bohužiaľ, aj štyria Slováci. Ďalšími obeťami sú lekári, humanitárni pracovníci či ľudia, ktorí mierili do keňskej metropoly na akciu OSN.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí ešte včera potvrdilo úmrtie štyroch Slovákov, ktorí sa nachádzali na palube zrúteného lietadla. Boli to manželka a dve deti poslanca za SNS Antona Hrnka, o čom nakoniec informoval aj on sám na Facebooku. Poslednou slovenskou obeťou bola mladá charitatívna pracovníčka.

Kto zahynul v lietadle smrti:

Blanka Hrnková (manželka Antona Hrnka)

Bola vyštudovanou právničkou, podnikala v realitách.

Michala Hrnková (dcéra Antona Hrnka)

Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, venovala sa digitálnym technológiám, pracovala vo firme zaoberajúcej sa filmovou a multimediálnou produkciou. 27.2. oslávila narodeniny. Výlet do Afriky bol zrejme darčekom od jej brata.

Zdroj: Facebook/Michala Hrnková

Martin Hrnko (syn Antona Hrnka)

Posledných päť rokov pracoval ako sprievodca poznávacích zájazdov pre cestovnú kanceláriu Bubo. Často cestoval do Číny, Indie, na Madagaskar či na safari do Kene, Tanzánie a Austrálie, o čom svedčí aj množstvo fotografií z exotických miest na jeho facebookovom profile. V kolektíve bol veľmi obľúbený, pretože bol priateľský a každému vždy rád pomohol. V dobrom na neho spomínajú mnohí Slováci, ktorých sprevádzal na ich cestách po svete. "Martin, ďakujem za nádherné zážitky v Keni a Zanzibare. Bol si vždy usmiaty a dobre naladený. Verím, že plánuješ ďalšie výlety, o ktorých my tu dole ani netušíme. RIP," napísal Tomáš.

Zdroj: CK BUBO

Danica Olexová

Pracovala pre neziskovú organizáciu Dobrá novina. Cestovala do Kene, kde mala pôsobiť ako projektová manažérka, plánovala tam zostať niekoľko týždňov. V Addis Abebe mala medzipristátie. Danica pochádzala z Bratislavy, mala 42 rokov a bola vyštudovanou učiteľkou.

Zdroj: Facebook/Danica Olexová

Ďalšími obeťami leteckého nešťastia sú aj:

- Srb Djordje Vdovič, ktorý podľa srbského denníka Večernje Novosti pracoval pre Svetový potravinový program.

- Paolo Dieci, zakladateľ humanitárnej organizácie CISP, ktorá v rámci svojich projektov v Keni, Líbyi a Alžírsku veľmi tesne spolupracovala s Detským fondom OSN (UNICEF).

- Traja aktivisti humanitárnej organizácie Africa Tremila, ktorá sídli v talianskom meste Bergamo.

- Známy keňský futbalový funkcionár Hussein Swaleh

- Traja rakúski lekári, ktorí cestovali do Zanzibaru na pracovnú cestu.

- Keňský novinár Tony Ngare, ktorý pôsobil ako advokát slobody tlače a bezpečnosť novinárov

- Katolícky kňaz George Mukua Kageche

- Devätnásť pracovníkov OSN

- Traja ruskí turisti

Šlo o ľudí z celkovo 35 krajín. Najviac obetí - 32 - má Keňa, 18 Kanada.

Zdroj: TASR/AP Photo/Yidnek Kirubel

Pilot sa chcel vrátiť, už to nestihol

Boeing 737 MAX 8 odštartoval z Addis Abeby po pol ôsmej ráno miestneho času po zhruba troch hodinách odpočinku na zemi. Priletel z juhoafrického Johannesburgu. Pred odletom do Kene nebola hlásená žiadna technická porucha. Napriek tomu o šesť minút neskôr spadol v oblasti Bishoftu, vzdialeného od hlavného mesta približne 60 kilometrov. Lietadlo začalo hneď horieť, hasiči a záchranári sa k nemu nemohli niekoľko hodín vôbec priblížiť. Stroj mal podľa všetkého problémy a pilot žiadal pri poslednom kontakte o povolenie k návratu. Tímy záchranárov a vyšetrovateľov prehľadávajú miesto havárie a hľadajú na pomerne veľkej ploche zvyšky lietadla, z ktorého sa nezachoval žiadny väčší kus.

Zdroj: TASR/AP Photo/Yidnek Kirubel

Príčina pádu lietadla je zatiaľ nejasná. Švédsky server flightradar24, korý sleduje leteckú prevádzku, oznámil, že lietadlo nemalo po štarte stabilnú vertikálnu rýchlosť, čo je veľmi nezvyčajné, pretože akonáhle lietadlo vzlietne, vertikálna rýchlosť by mala stúpať, alebo prinajmenšom zostať stabilnou. V tomto prípade ale rýchlosť veľmi kolísala.

Podľa leteckej spoločnosti šlo o nový stroj, ktorý získala vlani v novembri. Situáciu sleduje Federálny úrad pre letectvo (FAA) a chce sa spolu s etiópskymi úradmi zúčastniť vyšetrovania. Francúzsko, ktoré malo na palube sedem občanov, medzičasom oznámilo, že formálne zahájilo vyšetrovanie nehody. Parížska prokuratúra, ktorá prípad prevzala, to zdôvodnila práve prítomnosťou Francúzov na palube zrúteného stroja.