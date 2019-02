Ministerstvo bude bojové obrnené vozidlá obstarávať formou verejnej súťaže

Ministerstvo obrany od uznesenia vlády z roku 2017 testovalo viac ako desiatku vozidiel. "Na základe analýz možných spôsobov obstarania, vyhodnotení dostupných bojových obrnených vozidiel na platforme 4x4 a potenciálnych výrobcov takýchto vozidiel formou prieskumu trhu je pre SR najvýhodnejší postup pomocou verejného obstarávania," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu obrany. Proces medzinárodnej súťaže sa začne v tomto roku.

Vozidlo musí podľa ministerstva spĺňať niekoľko základných požiadaviek. Horizont dodania transportérov nemá presiahnuť rok 2029, pričom prvé vozidlá by dostali slovenskí vojaci v priebehu roka 2020, keď je naplánované spustenie sériovej výroby. V roku 2019 podľa materiálu z rezortu obrany by sa mali postupom užšej súťaže vykonať výber spoločnosti na realizáciu obrnených transportérov 4x4, podpísať zmluvné dokumenty s úspešným uchádzačom, začať s výrobou pilotného vozidla a následne ho zaviesť do používania Ozbrojených síl SR. Okrem toho budú tieto vozidlá testované a následne sa začne s výrobou predsériových vozidiel.

Pri stanovení kritérií verejnej súťaže bude dôraz kladený najmä na zabezpečenie stability výroby, dodávku náhradných dielov a poskytovanie servisu v dlhodobom horizonte a rovnako v krízových situáciách. Rovnako sa budú zohľadňovať pri určovaní objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk najmä celková cena základnej platformy vozidla, integrovanej logistickej podpory a prevádzkové náklady.