Peklo vypukne už o pár hodín! Všetci varujú pred dopravným kolapsom v Bratislave, VIDEO toto nás čaká

BRATISLAVA - Od 15. februára 2019 čaká Bratislavu mestská hromadná oprava. Čo to znamená? Približne pol roka budú v slovenskej metropole uzavreté frekventované ťahy, po ktorých denne jazdia tisíce vozidiel, vrátane liniek MHD. Vodiči aj peší by sa preto mali vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti.

- mesto zriadilo horúcu linku, na ktorej sa verejnosť môže informovať o dopravnej situácii

- verejne dostupný bude stream z 15 kamier na stránke zvladneme.to

- polícia bude pokutovať jazdu osobných áut v BUS pruhoch

Kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy aj niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu. Možno to na prvý pohľad neznie až tak tragicky, no plánované uzávery budú mať výrazný negatívny dopad na dopravu, najmä v celej východnej časti Bratislavy. Do platnosti vojdú 15. februára po 20. hodine večer.

Polícia zverejnila videá, v ktorých vodičom priblížili možnosti obchádzových trás.

"Ďalší nárast vozidiel, na už dnes preťažených úsekoch, bude znamenať rozsiahle zápchy. Aby sme túto situáciu zvládli, na kritických úsekoch ciest zriaďujeme samostatné pruhy pre verejnú dopravu. Získame tak jeden spôsob dopravy, ktorý sa zápcham z väčšej časti vyhne," priblížil magistrát.

Animáciu uzávierkových trás križovatky Prievoz počas 1. etapy publikoval aj zhotoviteľ projektu spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o.

MHD zadarmo

Ak cestujete linkami 201, 202, 212, 75 a X72, od pondelka 18. februára až do konca marca budete môcť jazdiť zadarmo. "Najzásadnejšou zmenou pre MHD v čase dopravných obmedzení budú bus pruhy na Gagarinovej ulici smerom do aj von z mesta a obchádzková trasa ulice Mlynské Nivy, ktorá bude smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch smeroch," informuje na svojom webe hlavné mesto. Vďaka tomu by sa MHD mala stať v čase opráv najrýchlejším spôsobom dopravy na kritických úsekoch.

Zdroj: bratislava.sk

Auto nechajte na záchytnom parkovisku

Mesto chce verejnosť motivovať k tomu, aby počas kritického obobia presadla z áut do MHD. "Zabezpečili sme ďalšie záchytné parkovisko, tentokrát zo smeru Trnava a Senec. Parkovisko bude na Zlatých pieskoch, má kapacitu 130 miest a je z neho pohodlný prístup na MHD, napríklad električku č. 4 smerom do centra mesta," znelo v príspevku na sociálnej sieti. Ide pritom o tretie záchytné parkovisko, ktoré v súvislosťami s obmedzeniami mesto otvára. "Spolu majú kapacitu 680 áut," uviedlo hlavné mesto na Facebooku s tým, že pracujú na tom, aby sprístupnili ďalšie.

Obmedzenia pre chodcov

Ak vaše kroky budú smerovať na Mlynské Nivy, rátajte s tým, že vaša bežná trasa sa môže zmeniť. Zatiaľ čo ulica bude úplne uzatvorená pre automobilovú dopravu, pre peších bude priechodná len z jednej strany, konkrétne chodníkom vedeným popri Twin City. Chránený chodník bude aj na úrovni bývalej zastávky MHD. Bude zároveň prepojením nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice.

Zdroj: bratislava.sk

"Na Svätoplukovej ulici bude uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú ulicu," informuje mesto. Polícia zároveň zdôrazňuje, že počas dopravných obmedzení musia byť obozretní aj chodci.

Páričkova ulica bude zo smeru Prievozskej ulice slúžiť aj cyklistom a to obojsmerne. Oficiálne vedené cyklotrasy však nebudú stavbami na Prístavnom moste nateraz dotknuté. "Cyklistom vôbec neodporúčame jazdu po Gagarinovej ulici, na ktorej budú kvôli vyznačeniu nového bus pruhu zúžené ďalšie jazdné pruhy, čo môže spôsobiť kolízne situácie pri vyhýbaní sa MHD cyklistom," dodalo mesto.

Pozor na jazdu v BUS pruhu

Ak by vodičom zišlo na um obísť kolónu v pruhu vyhradenom pre MHD, môže sa im to vypomstiť. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. "V súvislosti s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami v Bratislave budeme využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti - a to napríklad aj v takých situáciách, keď autá budú jazdiť v pruhoch, ktoré budú určené len pre autobusy. V teréne uvidíte množstvo policajtov, ale keď vás nezastavia, nebude to znamenať, že si nevšimli váš priestupok," uviedla polícia. Pokuta vám teda môže prísť aj domov.

Okrem iného si treba dať pozor aj na zmeny v dopravnom značení. Polícia radí nespoliehať sa na vlastnú znalosť úsekov.

Verejnosti bude počas kritického obdobia k dispozícii informačná linka 0800 242 000. Dozviete sa na nej aktuálne informácie o dopravnej situácii, obmedzeniach, obchádzkových trasách a zmenách, ktoré môžu nastať z operačných dôvodov. "Linku sme zriadili na návrh štátnej polície aj preto, aby neprišlo v súvislosti so žiadosťou o lokálne informácie k zahlteniu celoštátnej tiesňovej linky. Informačná linka nenahrádza tiesňové linky 158, 155 a 112 a jej operátori nevydávajú príkazy na tiesňové výjazdy záchranných a bezpečnostných zložiek," informuje hlavné mesto na Facebooku. Spustená bude v pondelok 18. februára o 6. hodine ráno.

Ak ste si zvykli na to, že sa pred cestou informujete o aktuálnom stave na cestách napríklad pomocou aplikácií, pripravte sa aj na ďalšiu novinku. Verejne dostupný bude stream z 15 kamier. Vďaka nemu sa môžu vodiči vopred pripraviť a naplánovať si svoju cestu do plánovaného bodu. O ďalších novinkách či zmenách bude na sociálnej sieti pravidelne informovať polícia aj DPB. Podrobnosti nájdete na webe www.zvladneme.to.