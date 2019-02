Pripravte sa, chrípka znova útočí: Na Slovensku stúpa počet chorých, v Česku vypukla epidémia

Počet prípadov ochorení dýchacích ciest v Českej republike prekročil hranicu epidémie. Za posledný týždeň vzrástol počet prípadov takmer o pätinu, oznámila v piatok hlavná hygienička ČR Eva Gottvaldová. "Najnovšie údaje spracované Štátnym zdravotným ústavom potvrdzujú, že na celom území ČR prebieha plošná chrípková epidémia. Cirkuluje prevažne vírus chrípky typu A," uviedla Gottvaldová, ktorú citoval server Novinky.cz.

Na 100.000 chorých je evidovaných 1715 ochorení dýchacích ciest, pričom hranica epidémie je 1500 prípadov. Oproti minulému týždňu to predstavuje nárast o 268 prípadov. Najväčšia chorobnosť je hlásená z Plzenského, Libereckého, Juhomoravského a Moravskosliezskeho kraja. Počas chrípkovej sezóny 2017/2018 skončilo v českých nemocniciach 660 ľudí, u ktorých malo ochorenie závažný priebeh, 260 z nich zomrelo.

Najvyššia chorobnosť v Bratislavskom kraji

Na Slovensku síce zatiaľ epidémiu nehlásia, no počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) počas piateho týždňa vzrástol v porovnaní s minulým týždňom o 24,6 percenta. Lekári celkovo nahlásili 75.668 ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom. ARO mali najmä deti do piatich rokov. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípadoch 1717 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (897). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (464) a pneumónie (356). Ochorenia hlásilo 59 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Zdroj: pixabay.com

Lekári hlásili v piatom kalendárnom týždni 10.286 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 13,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 62 percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Desiatky škôl prerušili vyučovanie

Hlásených bolo 190 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 119 materských škôl, 65 základných škôl, dve spojené základné školy s materskou školou a štyri stredné školy. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v dvoch zdravotníckych zariadeniach, a to v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch v Prešovskom kraji a v Nemocnici s poliklinikou Revúca v Banskobystrickom kraji. Hlásený nebol žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Zdroj: profimedia.sk

Ochranou je očkovanie

Chrípková sezóna je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov. Môžu sa pridružiť aj rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.

Do práce a školy by ste chodiť nemali

Chorí na chrípku by počas jej trvania nemali chodiť do práce či do školy. Ochorenie je potrebné vyležať a v liečbe sa riadiť pokynmi ošetrujúceho lekára. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva SR.

Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa akútne respiračné ochorenia netreba počas chrípkovej sezóny podceňovať. Upozorňuje, že ľudia s teplotou či horúčkou sa musia liečiť pod dohľadom lekára. "Neraz sme svedkami, že mnohí s nádchou, bolesťami hrdla a mnohokrát aj so zvýšenou teplotou sa pohybujú po vonku, v obchodoch, cestujú v dopravných prostriedkoch a navštevujú rôzne spoločenské podujatia. Škodia tým nielen okoliu v podobe rizika ohrozenia zdravia, ale aj sebe," mieni Mikas s tým, že pri chrípke sa takto chorým klinický stav môže skomplikovať. Najčastejšími komplikáciami chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a pľúc.

Riziko v autobusoch aj potravinách

K prenosu ochorenia môže dôjsť kontaminovanými predmetmi na verejných priestranstvách či v domácnosti. Riziko predstavujú držiaky v autobusoch, nákupné košíky či kľučky, no problematické môže byť i podanie rúk. Niektoré odporúčania preto zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny.

Zdroj: thinkstock.com

"Ak si ľudia dostatočne neumývajú ruky, hrozí riziko prenosu rôznych ochorení vrátane chrípky. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť rozšíreniu respiračných infekcií, rovnako ako hnačkových ochorení i žltačky typu A. Vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách osem až 12 hodín, na hladkých povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie rúk medzi základné formy prevencie chrípky," zdôrazňuje Mikas.

Ranný filter

Podľa odporúčania ÚVZ SR je v období narastajúceho počtu chorých v rámci prevencie vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Dôležité je takisto dbať na pravidelné vetranie miestností v domácnosti, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach i na pracovisku, a to nárazovo a niekoľkokrát denne. V prípade predškolských zariadení je potrebné zo zákona vykonávať takzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala zodpovedná osoba v zmysle ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Zdroj: Getty Images

Pokiaľ je v domácnosti člen rodiny s chrípkou či prechladnutím, podľa hygienikov je vhodné pre neho vyčleniť príbor, taniere i poháre. U chorej osoby má význam používanie rúšok, pretože sa tým redukuje riziko šírenia ochorenia pri osobnom kontakte. Používať by mala aj jednorazové papierové vreckovky, ktoré je potrebné po použití bezpečne zlikvidovať. "Nemenej dôležité je myslieť na čistotu priestorov. Povrchy a kľučky možno dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru, glutaraldehydu, peroxozlúčeniny, chlóhexidínu či jódu. V domácnosti sa počas chrípkovej sezóny vo všeobecnosti odporúča upratovanie navlhko, pretože vírus chrípky prežije v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní," dodáva hlavný hygienik SR.

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla nasledujúceho roka, teda od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. V jej priebehu sa aktivita chrípky postupne zvyšuje, dochádza k lokálnym, okresným a krajským epidémiám, ktoré môžu zasiahnuť celé Slovensko.