FOTOGALÉRIA Snehové peklo na severe: Pomáhajú aj vojaci, mimoriadna situácia v desiatkach obcí

ORAVA/LIPTOV - V niektorých častiach Slovenska nie je po snehu ani stopy. Sever krajiny však stále zápasí s pretrvávajúcou snehovou kalamitou, pre ktorú vzali do rúk lopaty dokonca aj vojaci. V teréne pomáha aj ťažká technika. Neustále sneženie spôsobilo dopravný kolaps, pod ťarchou snehu sa lámu stromy, na Orave sa prepadla aj strecha závodu a stovky domácností zostali bez elektriny.

Meteorológovia SHMÚ upozornili, že na Slovensku môžeme v stredu pozorovať obrovské rozdiely v počasí, ale aj vo výskyte a hrúbke snehovej pokrývky. Zatiaľ čo na severe a východe Slovenska napadlo na viacerých miestach 5 až 15 cm snehu, ojedinele aj viac, na juhozápade počasie pripomína skôr jar.

Zdroj: Facebook/SHMÚ

"V Hurbanove do 14. hodiny teplota vystúpila na +9,2°C. Sneh sa dnes rýchlo topil na strednom Považí v Trenčianskom kraji v polohách okolo 200 m nad morom a tiež aj na juhu stredného Slovenska a napríklad v Lučenci sme dnes do 14. hodiny namerali až +9,6°C," uviedlo SHMÚ na sociálnej sieti.

Kalamitný stav v Oravskej Lesnej

Situácia v obci Oravská Lesná je však aj naďalej mimoriadne vážna. Túto noc napadlo ďalších 50 centimetrov mokrého snehu. Výška snehovej pokrývky na niektorých miestach v obci dosahuje výšku viac ako dva metre. Ohrozené sú najmä strechy miestnych budov, ktoré sa pod ťažkým snehom môžu prelomiť. Snehovú kalamitu prišlo v stredu ráno odpratávať 40 vojakov a množstvo profesionálnych i dobrovoľných hasičov.

Zdroj: HaZZ

"Po tejto noci sme sa dočkali ďalšej nádielky snehu, odhadom 50 centimetrov. Obecná technika sa už pod náporom snehu začína kaziť. Okrem zvyčajnej techniky, ktorú máme, pomáhajú aj vojaci. V utorok večer ich bolo prisľúbených 20, dnes ich prišlo 40. Pre všetkých sa našla práca v teréne. Ide najmä o pomoc starším ľuďom, odstraňovanie snehu zo striech budov školy, zdravotného strediska či telocvične," uviedol zástupca starostu v Oravskej Lesnej Jozef Rošťák.

Zdroj: HaZZ

Doplnil, že veľmi pomáhajú aj hasičské záchranné zložky. Okrem miestnych dobrovoľných hasičov prišli vypomôcť aj hasiči z obce Zákamenné či profesionálni príslušníci z Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína a Tvrdošína. "Sú medzi nimi aj lezci, ktorí sú pre nás momentálne mimoriadne dôležití," povedal Rošťák s tým, že v obci sa momentálne prioritne zaoberajú odpratávaním snehu zo striech a tiež úpravou a sprejazdňovaním ciest.

Zdroj: HaZZ

Starší obyvateľ Oravskej Lesnej Emil Noga si zaspomínal, že toľko snehu, ako majú teraz, videl naposledy pred mnohými rokmi. Aj v minulosti podľa neho napadalo veľa snehu, no nie každý deň, a tak intenzívne. "Napadlo a potom na chvíľku ustalo a vyjasnilo sa. Teraz padá vkuse. Raz mrzne, potom je sneh mokrý, potom láme strechy," zhodnotil.

Zdroj: HaZZ

Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v Žilinskom kraji v stredu platí vo všetkých obciach okresov Námestovo, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na Oravu v utorok v noci dorazil aj špeciálny plávajúci transportér z Malaciek, ktorý slúži najmä v neprístupných lokalitách a osadách na evakuáciu osôb a majetku.

Zdroj: HaZZ

Dopravný kolaps

Neustále sneženie spôsobilo na Orave dopravný kolaps, ktorý vodiči pociťujú postupne už od začiatku týždňa. "Uznanie patrí všetkým policajtom, hasičom, záchranárom, vojakom, zamestnancom odťahových služieb a cestárom, ktorí v posledných hodinách bojujú s prírodným živlom s jediným cieľom - pomôcť šoférom a zabezpečiť bezpečnú premávku," uviedla na Facebooku Polícia SR.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR Zdroj: Facebook/Polícia SR

Polícia neustále informuje o tom, ako to vyzerá na cestách, kde sa prírodný živel postaral o dopravné komplikácie. Uplynulé hodiny bola situácia veľmi zlá, vodiči čakali v kolónach desiatky minút. V stredu popoludní sa situácia mierne zlepšila.

Kamióny nezvládajú vozovku pokrytú snehom a mnohokrát končia mimo cesty.

Do prác sa zapojili vojaci

V obciach Oravská Lesná a Novoť pomáhajú pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity vojaci zo Žiliny a z Martina. Na miesto prišiel aj minister obrany SR Peter Gajdoš, aby osobne preveril, akú ďalšiu pomoc môžu miestnym obyvateľom ozbrojené sily poskytnúť. Informovala o tom hovorkyňa MO SR Danka Capáková.

Zdroj: MO SR Zdroj: MO SR

Ako uviedol prednosta Okresného úradu v sídle kraja Žilina Michal Lavrík, v okrese Námestovo sú situáciou najviac postihnuté práve obce Oravská Lesná a Novoť. „V tejto chvíli si preto vyžadujú najväčšiu starostlivosť,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že profesionálni vojaci sú pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie veľmi nápomocní.

Zdroj: MO SR Zdroj: MO SR

Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina plk. Miroslav Gardlo informoval, že jednotka je pripravená pomáhať s riešením kalamitnej situácie tak dlho, ako to bude potrebné. „Nasadili sme hotovostnú jednotku spolu s technikou, pričom zajtra očakávame nasadenie ďalších síl a prostriedkov. Budeme posilnení o materiálovú výzbroj, napríklad snežnice, aby sme boli schopní dostať sa aj k občanom, ktorí zostali odrezaní od pomoci. Pre tento účel nasadíme aj zdravotníckych špecialistov,“ povedal.

Zdroj: MO SR Zdroj: MO SR

Zatvorili Oravský hrad

Pre silné sneženie je od stredy až do odvolania zatvorený Oravský hrad. "V Oravskom Podzámku snežilo v utorok celý deň a celú noc. Až do odvolania sme zatvorili Oravský hrad, pretože sa obávame, aby z našich striech nepadol sneh na návštevníkov a neohrozil ich. Už od polnoci odstraňujeme tento kalamitný stav," povedala riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková. Doplnila, že podľa predpovede počasia by už v stredu nemalo snežiť. "Snáď sa situácia zlepší. A ak sneh odstránime, Oravský hrad sprístupníme o dva, tri dni," uviedla riaditeľka Oravského múzea.

Z dôvodu silného sneženia, tvorby snehových závejov a pádu stromov na trať i prístupovú komunikáciu je až do odvolania zatvorená aj expozícia Oravskej lesnej železnice. "Nachádza sa v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné, ktoré sú tiež postihnuté snehovou kalamitou. Dokonca musíme požiadať, aby prišli väčšie mechanizmy a preorali prístupovú cestu. Sú tam popadané stromy a obávame sa, aby neohrozovali život našich pracovníkov aj návštevníkov. Problém máme aj s Goralskou drevenicou, ktorá sa nachádza na sedle Beskyd, pretože sa tam v utorok nevedeli dostať ani snehové skútre," dodala Jagnešáková.

Mechanizmy z Oravskej Polhory museli podľa nej pomôcť múzeu sprejazdniť aj cestu k Hviezdoslavovej hájovni. "Je tam naozaj vážny stav. Už niekoľko dní bojujeme so snehom. A pretože snehové zrážky neustávajú, máme s tým veľký problém. Sneh už máme odstránený z dvoch striech, dnes sa odstraňuje na ďalšom objekte," uzavrela riaditeľka Oravského múzea.

Prepadla sa strecha

Sneh nenarobil ťažkosti len na cestách. V Oravskej Lesnej mu padla za obeť strecha výrobného závodu. "Na nočnej smene bolo 20-30 ľudí, našťastie sa nikto nezranil. Na mieste je aj armáda," objasnila krátko po udalosti polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Mimoriadna situácia v obciach

V súvislosti s pretrvávajúcou snehovou kalamitou vyhlásili mimoriadnu situáciu v 63 obciach, z toho v troch mestách. Situácia sa však neustále mení.

Hasiči sú neustále v pohotovosti

V zasiahnutých obciach sú pre obyvateľou oporou najmä hasiči. V obci Skalité a Klokočov zasahovali aj pri odstraňovaní cencúľov, ktoré taktiež spôsobovali pre ľudí nebezpečenstvo. Sneh odhadzovali aj zo striech základných škôl.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru - Milan Dermek

"V obciach Oravská Lesná, Klokočov a Novoť sa spolupodieľajú na sprejazdňovaní cestných komunikácií, ktoré sú zasiahnuté veľkým množstvom snehu," uviedlo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti. Pripadli aj snímky z utorkového zásahu.

Zdroj: HaZZ Zdroj: HaZZ

Zdroj: HaZZ Zdroj: HaZZ

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru - Milan Dermek

Stovky domácností bez elektriny

Na strednom Slovensku pre nepriaznivé počasie znova vypadávajú dodávky elektriny. „Vplyvom nepriaznivého počasia, najmä hustého sneženia, v noci z utorka na stredu na severe stredného Slovenska sme zaznamenali ďalšie poruchy na elektrických vedeniach,“ informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš. Bez prúdu je podľa neho približne 800 odberných miest. Mimo prevádzky je 40 trafostaníc.

Ťažký sneh a silný vietor spôsobili rozsiahle výpadky elektrického prúdu na severe Slovenska. Pohľad na vedenie vysokého napätia v oblasti Turany, časť Trusalová. Zdroj: SITA/Milo Fabian

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Väčšinu porúch spôsobil ťažký mokrý sneh a vietor. „Vo viacerých lokalitách popadali na elektrické vedenie stromy a pretrhali vodiče. Niektoré poruchy sa už elektrikárom podarilo presne lokalizovať, ale časť z nich musia ešte vyhľadať v teréne. Tak ako v predchádzajúcich dňoch im prácu komplikuje ťažko prístupný a rozmočený terén, prípadne vysoká vrstva snehu,“ zdôraznil Gejdoš.

Pohľad na snežnice, vďaka ktorým sa zamestnanci Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti dostali k poškodeným miestam elektrického vedenia v oblasti Turany, časť Trusalová. Zdroj: SITA/Milo Fabian

Nebezpečenstvo na horách

Dlhodobé intenzívne sneženie so silným vetrom vytvorilo vo vysokohorskom teréne Tatier a Malej Fatry veľké lavínové nebezpečenstvo, 4. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Lavína sa pred necelým týždňom stala osudnou aj legende slovenského snowboardingu, Michalovi Paulovičovi. Zdroj: FB/Horská záchranná služba/Michal Paulovič

Nový previaty sneh, ktorý sa ukladá na záveterné svahy najmä východných, juhovýchodných a južných expozícií, vytvára doskovitý sneh, snehové vankúše a preveje. Už pri malom dodatočnom zaťažení sa môžu uvoľniť doskové lavíny. Očakáva sa aj výskyt stredne veľkých až veľkých spontánnych lavín, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy. Pri oteplení počas dňa sa môžu samovoľné lavíny z mokrého snehu zosúvať v nižších polohách do 1 200 m. Pohyb vo vysokohorskom teréne Horská záchranná služba dôrazne neodporúča.

V teréne je aj plávajúci transportér

Ťažká vyslobodzovacia hasičská technika je od utorka rána k dispozícii v 11 lokalitách Žilinského kraja. Počas dňa zasahovalo na severe Slovenska 60 hasičov, pomoc potrebovali najmä v okresoch Čadca, Žilina a Námestovo, ale aj v Tvrdošíne, Trstenej a Nižnej. Na Oravu v utorok v noci dorazil aj špeciálny plávajúci transportér z Malaciek. Ten slúži najmä v neprístupných lokalitách a osadách na evakuáciu osôb a majetku.

Zdroj: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

„Hasiči v utorok pracovali najmä na odstraňovaní nánosov snehu na strechách škôl a zdravotných stredísk, ale tiež na sprístupňovaní komunikácií s traktobagrami a nakladačmi. Technika je neustále nasadená v Novoti, Oravskej Lesnej a Klokočove. Práce budú v stredu pokračovať v Dunajove, Klokočove, Oravskej Lesnej, Novoti a podľa vyžiadania krízového štábu aj v ďalších postihnutých lokalitách,“ uviedol žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru Jaroslav Kapusniak.

Len počas utorka bolo v Žilinskom kraji nasadených šesť desiatok hasičov, z toho 25 profesionálnych z celého Slovenska a sedem dobrovoľných hasičských zborov z Oravy, Kysúc a z okresu Žilina. V stredu bude v nasadení ťažká vyslobodzovacia a hasičská technika z Nitry, Trnavy, Záchrannej brigády Žilina a hasičskej stanice Pliešovce. Do kraja presunú aj ďalšiu techniku z Humenného a Trnavy. „Keďže si to situácia vyžaduje, chceme doplniť jeden traktobager a dva vyklápače,“ uzavrel Kapusniak.

Zasadajú krízové štáby

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo v stredu po zasadnutí krízového štábu III. stupeň aktivity pre územie mesta a všetkých mestských častí. Dôvodom je situácia na cestách spôsobená intenzívnymi snehovými zrážkami. Informovala o tom hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.

"Intenzívne snehové zrážky obmedzili priechodnosť ciest, chodníkov a hrozí nebezpečenstvo zranenia ľudí, nebezpečenstvo vzniku dopravných nehôd či meškanie mestskej autobusovej dopravy," uviedla Čapčíková. Doplnila, že do ulíc vyrážajú okrem mechanizmov Verejnoprospešných služieb mesta aj mechanizmy zimnej údržby externých dodávateľov. "Ich prioritou bude čistenie a predovšetkým sprejazdnenie komunikácií. Tretí stupeň bude trvať do odvolania," dodala hovorkyňa mesta.

​

Situácia na cestách sa cez deň zlepšila

Vodiči sa na sociálnych sieťach podelili o situácie, ktorým museli čeliť na cestách severného Slovenska. Ako uviedol Marian, v noci to bolo pre šoférov náročnejšie. "Stáli sme v rade, odstavení od cca 18. hodiny. Situácia sa menila počas noci, popriečené uviaznuté kamióny, príležitostne hliadka PZ uzatvárala prechod pre nákladnú dopravu," opísal situáciu nad Makovom v smere na horské sedlo Bumbalka.

Zdroj: Facebook/M.S.

Ako dodal, údržba ciest závisela od intenzity sneženia. Cestári však pomáhali v približne hodinových intervaloch.V stredu poobede sa však situácia na cestách podľa príspevkov na sociálnej sieti mierne upokojila.