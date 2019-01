Fekišovce turistickým centrom? FOTO Pred obcou sú kolóny, posilnia autobusy, návštevy politikov

BRATISLAVA - Malá obec na východe Slovenska sa stala zo dňa na deň doslova hitom. Bohužiaľ, nie v pozitívnom zmysle slova. Starostka Fekišoviec totiž obec preslávila potom, čo sa na internete objavilo video z obecného zastuputeľstva, na ktorom sa k poslancom správa ako učiteľka k malým deťom. Odvtedy je však obec terčom vtipov, mediálneho záujmu a najnovšie to vyzerá tak, že sa stane aj obľúbenou turistickou destináciou. Pred obcou sa tvoria kolóny a navštívil ju aj politik SaS.

Zdá sa, že Fekišovce sa pomaly a isto stávajú ozajstným turistickým centrom. Pred obcou sa cez víkend tvorili kolóny, ľudia sa fotili a Fekišovce sa v rámci ciest po východnom Slovensku rozhodol navštíviť aj Ľubomír Galko zo strany Sloboda a solidarita.

Zbierame skúsenosti

Ľubomír Galko spolu s ďalšími kolegami v rámci ciest po východnom Slovensku absolvovali diskusie v niekoľkých miestách ako je Vranov nad Topľou, Michalovce či Humenné. V rámci diskusií sa rozhodli, že navštívia aj medializovanú obec Fekišovce. „Zbierame skúsenosti v rôznych kútoch Slovenska. Sú neoceniteľné,“ uviedol Galko na Facebooku.

Fekišovce turistickým centrom?

Galko však nebol jedinou návštevou v obci. Ako informoval portál TV Joj noviny.sk, pred obcou sa tvorili kolóny, v ktorých sa autá zdržali až 15 minút. Ľudia sa chodia pozrieť na populárnu obec a nezabudnú sa odfotiť. Práve to bolo dôvodom sobotných minikoló pred východoslovenskou obcou.

Dedinka, o ktorej doteraz mnohí vôbec netušili sa zrejme čoskoro stane aj turistickým hitom. Organizujú sa nad ňou vyhliskové lety a ľudia prejavili záujem aj o autobusové zájazdy, o ktoré prejavili ľudia záujem na sociálnych sieťach. „V prípade reálneho záujmu autobus do Fekišoviec naozaj pôjde. Všetko máme pripravené, a ihneď ako budeme vedieť termín ďalšieho zastupiteľstva, dáme do predaja lístky," povedala televízii hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Legendárne zastupiteľstvo

Fekišovce sú malou obcou v okrese Sobrance na východe Slovenska. Obec má okolo 300 obyvateľov a starostka Miloslava Fedorová je vo funkčnom období štvrtý raz. Záznam z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v dedine po komunálnych voľbách sa stalo hitom internetu. Bohužiaľ, správanie starostky k poslancom vyvolalo okrem vtipov aj pobúrenie u väčšiny Slovákov i odborníkov.

Transparency International poslalo starostke otvorený list, ktorým ju vyzvali na dodržiavanie zákona i politickej kultúry. Zároveň podali podnet na prokuratúru. Starostka si však z toho veľkú hlavu nerobí. Podľa nej mala zlý deň a doteraz s ňou nemal nikto problém. Dokonca uviedla, že vie, kto za touto účelovou antikampaňou stojí. „Za celých 12 rokov starostovania som nemala zastupiteľstvo, ktoré by bolo také, že by nespĺňalo normatívy, bolo by zlé,“ vyjadrila sa pre portál starostka Miloslava Fedorová.