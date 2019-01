Slovenskí muži v ohrození: FOTO na trhu je nebezpečná vôňa a ženy, od tejto farby ruky preč

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej stránke v mene hygienika Jána Mikasa upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Taliansku.

Pánska vôňa obsahuje zamlčané látky

Pánska vôňa OPIUM POUR HOMME v objeme 100 mililitrov od značky YVFS SAINT LAORFNT obsahuje nepovolené látky.

Zdroj: ÚVZ SR

„Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Coumarin, Citronellol, Eugenol, Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú látky v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale,“ vysvetlil Mikas.

Zdroj: ÚVZ SR

Čiarový kód predmetnej vône je 6936832890790, krajinou pôvodu je Čína a výrobcom je šanghajská spoločnosť Shanghai Qinwang Biotechnology Co.

Farba na tetovanie obsahuje nepovolený amín

Farba na tetovanie Bright Sunshine od značky Intenze Product Inc. obsahuje aromatický amín Anisidine (50 mg. kg-1), ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok pochádza z USA a vyrába ho tamojšia spoločnosť Intenze Products Inc. Farba sa predáva v 29,6-mililitrovej fľaške so žltooranžovým pigmentom.

Zdroj: ÚVZ SR

„Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike,“ varuje hygienik.