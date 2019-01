Zlatý týždeň v Tatrách pobúril lyžiarov: Pri pohľade na ceny skipasov ich poriadne zmrazilo

K zmene cenovej politiky sa TMR rozhodla prejsť vzhľadom na preplnenosť zjazdoviek a dopravný kolaps v Tatrách počas sviatočných dní v uplynulých rokoch. Kvôli veľkému záujmu sa ceny skipasov v špičkových dňoch vyšplhali až na úroveň 60 eur a stretlo sa to s negatívnou odozvou u mnohých lyžiarov. Predseda predstavenstva spoločnosti Bohuš Hlavatý v tejto súvislosti uviedol, že ak sa kapacita tatranských stredísk nezmení a neodstránia sa úzke miesta v doprave a pohybe návštevníkov, zvyšovanie cien bude jediným spôsobom, ako zvládnuť nápor návštevníkov.

Doprava v strediskách zostáva podľa TMR úzkym miestom najmä v súvislosti s riadením príjazdu návštevníkov do stredísk a pri nedostatku možností hromadnej prepravy sú problémom aj chýbajúce parkoviská. "Predložili sme viaceré návrhy a zámery pre lepšie fungovanie stredísk, ale nevyjasnené pravidlá pre rozvoj cestovného ruchu na území Tatranského národného parku (TANAP) a mnohé ďalšie obštrukcie nám znemožňujú ich realizáciu. Ak chceme, aby sa v Tatrách kvalitne lyžovalo aj o niekoľko rokov, tradičné strediská cestovného ruchu musia dostať priestor hovoriť o svojom potrebnom rozvoji," zdôraznil Hlavatý.

Hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká v tejto súvislosti uviedla, že otázka riešenia dopravného kolapsu v regióne Tatier je predovšetkým v rukách miestnej a regionálnej samosprávy. "Tá by mala mať spracovaný generel dopravy a plán udržateľnej mobility, ktoré by mali smerovať k realizácii konkrétnych riešení, pričom nosnými sú najmä verejná hromadná doprava a parkovacia politika. Z hľadiska cestovného ruchu a s ohľadom na tatranskú prírodu je prijateľnejšie riešiť dopravný kolaps zvyšovaním poplatkov za parkovanie v čase sezóny než budovaním megaparkovísk," konštatovala.

Hovorca mesta Vysoké Tatry Martin Sýkora potvrdil, že návštevnosť Vysokých Tatier neustále stúpa a v exponovaných dňoch, ako je napríklad tzv. zlatý týždeň, samospráva eviduje pravidelné problémy s dopravou. "Vysoké Tatry pretína Cesta slobody, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou a nie je dimenzovaná na súčasnú hustotu automobilovej dopravy v exponovaných dňoch. Máme preto spracovaný koncept riešenia dopravy v spolupráci so Žilinskou univerzitou a jeho aplikácia zahŕňa výstavbu záchytných parkovísk a tiež tatranskú integrovanú dopravu," ozrejmil Sýkora.

Problémom je, že samospráva nevlastní pozemky v intraviláne mesta, kde by mohli stáť záchytné parkoviská, tie patria štátu. "Podporíme projekty TMR v prípade, ak budú v súlade s hodnoteniami vplyvu na životné prostredie. Ani zvýšenie cien však podľa nášho názoru nezníži návštevnosť Tatier. Chodia sem totiž aj ľudia, ktorí nepreferujú prioritne lyžovačku, ale vianočné pobyty a pešiu turistiku," upozornil Sýkora.

TMR predložila viacero návrhov, ako situáciu čiastočne riešiť, napríklad obnovou niekdajšieho strediska Jamy v Tatranskej Lomnici, ktorého súčasťou by bolo nové parkovisko i nová zastávka Tatranskej elektrickej železnice. Novú lanovku i zjazdovku chce prevádzkovateľ vybudovať aj nad Botanickou záhradou v Tatranskej Lomnici, čo by vytvorilo druhý nástupný bod na východnom okraji osady. "Oba tieto zámery by rozšírili ponuku lyžovania, zároveň by sa zásadne znížil počet prejazdov vozidiel centrom Lomnice," ozrejmil Hlavatý.

Na Štrbskom Plese je na stole návrh od spoločnosti 1. Tatranská, ktorý okrem nových zjazdoviek navrhuje dotiahnuť lanovku čo najbližšie nielen k parkovacím plochám na centrálnom parkovisku, ale aj k železničnej a autobusovej stanici. Problémy s dopravou sú aj v Starom Smokovci, a v tejto lokalite má TMR už dlhodobo záujem o obnovenie lyžovania vďaka prepojeniu strediska s Tatranskou Lomnicou pomocou lanovky. "Prispelo by to k lepšiemu rozptylu lyžiarov a návštevníkov v Tatrách počas sezóny. Realizácia projektu však v súčasnosti nie je možná kvôli neodôvodnenému rozšíreniu územia európskeho významu v okolí Starého Smokovca," dodal Hlavatý.

Rezort životného prostredia reagoval, že pre región je najdôležitejšie dokončenie zonácie, na čom sa momentálne pracuje, rovnako ako na dopracovaní návrhu programu starostlivosti o TANAP. Návrhy sú v štádiu vnútorných schvaľovacích procesov. "Hľadať súvis medzi ochranou prírody a cenou skipasov nám však pripadá zarážajúce," uvádza sa v stanovisku ministerstva. Podľa rezortu si ochrana najcennejších území Slovenska zaslúži jasné a dôsledné pravidlá hry. Aj preto ministerstvo pripravilo novelu zákona o ochrane prírody, ktorá je v legislatívnom procese.