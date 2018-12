Dopravné peklo v Bratislave nekončí: Vodiči budú najbližšie roky potrebovať pevné nervy

BRATISLAVA – Doprava v hlavnom meste je z roka na rok horšia. Pravidelné kolóny sa netvoria len ráno a poobede, ale po celý deň. A zdá sa, že to bude len horšie. Črtajú sa totiž dopravné projekty, ktorých dokončenie potrvá vyše 10 rokov.

Dopravné projekty, ktoré výrazne ovplyvnia dopravu v hlavnom meste podrobne zdokumentovali Hospodárske noviny. Ide napríklad o nový obchvat v Bratislave, ktorý by mal byť dokončený v roku 2020.

Je to najväčší dopravný projekt v strednej Európe a kraju by mal priniesť zhruba 60 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. S obchvatom sa však spájajú aj rôzne škandály a polícia prešetruje aj navážanie odpadu pod stavbu diaľnice. V roku 2023 by sa mala rozšíriť diaľnica D1. Príprava na jej prvú etapu prebieha už teraz pri výstavbe križovatky Triblavina.

Ďalej by mali diaľničiari rozšíriť úsek od bratislavských Vajnor po križovatku Triblavina a úsek od Triblaviny až po Blatné pri Senci. Tam už majú ľudia teraz problémy s dopravou a niekoľkokilometrovými kolónami. V roku 2027 sa počíta s dokončením osempruhovej D1 po Trnavu.

Najskôr sa ale musí dokončiť osem pruhov do roku 2023 po Blatné, následne sa bude rozširovať 20 kilometrov po Trnavu. Zatiaľ neznámy je termín rozšírenia starej seneckej cesty. S prácami by sa malo začať až po roku 2020.