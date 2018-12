Pozor na hračky na FOTO: Naša obchodná inšpekcia zverejnila čiernu listinu, deti v ohrození!

Penová podložka – riziko zadusenia

Čiarový kód 8591945084382, krajina pôvodu Čína.

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom leva a ryby sa pri skúške ľahko oddelili oči, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, ktorým je tendencia vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Zdroj: SOI Zdroj: SOI

Hračkársky mobilný telefón XIE WEI - riziko poškodenia sluchu

Čiarový kód 6900017080344, krajina pôvodu Čína.

Pri hračkách prikladaných tesne k uchu expozície 2 nesmie časovo-priemerovaná hladina A akustického tlaku LpA, meraná vo voľnom zvukovom poli, prekročiť hodnotu 65 dB. V prípade vyššie uvedenej hračky bola povolená hladina prekročená o viac ako 10 dB. Berúc do úvahy toto prekročenie limitu, môže u dieťaťa hroziť dočasná strata, či poškodenie sluchu.

Zdroj: SOI

Princeznovská súprava - riziko poškodenia zdravia

Čiarový kód 8590331051267, krajina pôvodu Čína.

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená dekoratívna taštička, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Zdroj: SOI

Pištoľ so šípkami s gumenou prísavkou SOFT BULLET GUN - riziko zadusenia

Čiarový kód 6 991200 3597 98, krajina pôvodu Čína.

Skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu E. Podľa technických požiadaviek musia mať projektily s prísavkami predpísané rozmery, pričom prísavky by mali byť veľké, respektíve silno pripevnené, aby ich bolo možné vybrať v prípade, keď prísavka zablokuje dýchacie cesty. Na hračke tiež chýbajú bezpečnostné upozornenia. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest prísavkou a v určitých prípadoch aj poranenie očí v dôsledku nesprávneho používania hračky.

Zdroj: SOI

Pištoľ COMBAT GUN 3, DF 9218B - riziko poškodenia sluchu

Čiarový kód 8584156152537, krajina pôvodu Čína.

Pri hračkách prikladaných tesne k uchu expozície 1 nesmie časovo-priemerovaná hladina A akustického tlaku LpA meraná vo voľnom zvukovom poli prekročiť hodnotu 60 dB. V prípade vyššie uvedenej hračky bola povolená hladina prekročená o viac ako 20 dB. Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu môže u dieťaťa hroziť dočasná strata, či poškodenie sluchu.

Zdroj: SOI

Plastové bábiky Beauty Sea Journey a Beauty Model - riziko poškodenia zdravia

Čiarový kód morskej panny 8585030122172, čiarový kód bábiky Beauty Model 8585030115952. Oba výrobky pochádzajú z Číny.

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovený chvost morskej panny a hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Zdroj: SOI Zdroj: SOI

Plyšový medveď s mašľou - riziko zadusenia

Čiarový kód 8418811734984, krajina pôvodu Čína.

Zdroj: SOI

Plyšový pes -riziko zadusenia

Čiarový kód 9777661816417, krajina pôvodu Čína.

Zdroj: SOI

Hračky sú určené pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračiek sa pri skúške ťahom oddelili obe oči a prísavka so šnúrkou, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, ich tendenciu vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní týchto hračiek riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí malých častí, ktoré sa z hračiek oddelili (oči, prísavka).

Plyšový medvedík HUG me HONEY – riziko zadusenia

Čiarový kód 2 200329 146764, krajina pôvodu Čína.

Hračka nevyhovela v skúške pevnosti švov, pretože ešte pred skúškami bolo možné medzi poťahový materiál na zadnej časti hlavy a tela hračky vložiť skúšobnú sondu, simulujúcu možnosť dieťaťa dostať sa k výplňovému materiálu hračky. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí s tendenciou vkladať si predmety do úst hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí, resp. vdýchnutí výplňového materiálu.

Zdroj: SOI

Plastová kačička - riziko zadusenia

Označenie výrobku 986-3, krajina pôvodu Čína.

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Hračka je zložená z 5 ks rôznych dielov kačičky – 1 ks kačička, 2 ks krídla, 1 ks tyčky na tlačenie hračky, 1 ks rukoväte a z 3 ks vajíčok. Spomínané vajíčka sú malými časťami, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, tendenciu vkladať si predmety do úst, hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.