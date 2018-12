Najlepší strelec sveta mieri na ministerstvo školstva: Športu sa musia venovať odborníci

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva bude mať štátneho tajomníka pre šport. Bude nim bývalý olympionik Jozef Gönci. Rozhodla o tom vláda na svojom dnešnom rokovaní. Do funkcie by mal nastúpiť od 7. januára 2019. V súčasnosti má rezort školstva dvoch štátnych tajomníkov. Svojimi kvalitnými výkonmi zaradil k stáliciam slovenskej aj svetovej športovej streľby. Získal mnoho ocenení a dvakrát ho vyhlásili za najlepšieho strelca sveta.

Bývalý olympionik Jozef Gönci sa stane tretím štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Bude mať na starosti športovú agendu na ministerstve. Vláda to odsúhlasila na stredajšom rokovaní. „Rezort je obrovský. Sú tam tri veľmi rôzne agendy a ten štátny tajomník nás posilní v tom, aby sme sa mohli ešte viac venovať športu,“ povedala v októbri ministerka školstva Martina Lubyová.

Vítaná posila

Do funkcie by mal nastúpiť 7. januára 2019. V súčasnosti má rezort školstva dvoch štátnych tajomníkov. Zároveň uviedla, že by sa mal zameriavať na šport ako celok, pozornosť by mal teda venovať aj mládežníckym športovým kategóriám. Túto funkciu označila Lubyová za „vítanú posilu“. Jozef Gönci sa svojimi dlhodobo kvalitnými výkonmi zaradil k stáliciam slovenskej aj svetovej športovej streľby.

Najlepší strelec sveta

Počas bohatej kariéry dosiahol celý rad víťazstiev na ME, MS a Svetových pohároch, dvakrát ho vyhlásili za najlepšieho strelca sveta.Gönci ako slovenský reprezentant v športovej streľbe získal dve bronzové medaily na Letných olympijských hrách v Atlante v roku 1996 ako 22-ročný a v Aténach v roku 2004. Jeho bronz z Atlanty je prvým cenným kovom z olympiády pre samostatnú Slovenskú republiku.

Obe olympijské ocenenia majú pre neho rovnakú cenu. „Obe olympijské medaily majú pre mňa rovnakú cenu. Navždy mi budú pripomínať to, čo som dosiahol. Na pocit, keď som sa stal prvým olympijským medailistom v ére samostatnosti Slovenska, sa pamätám veľmi dobre. Nechcel som tomu uveriť. Potreboval som, aby ma niekto uštipol a ja som sa vrátil do reality. Bolo to celé také zvláštne, ale zároveň nádherné,“ zaspomínal si rodený Košičan.

Chcem pomôcť slovenského športu

V rokoch 1998 a 1999 ho vyhlásili za najlepšieho strelca sveta. V jeho kariére mu nevyšli dve olympiády - v Pekingu a v Sydney. Podľa jeho slov bol chorý a nehanbí sa za to, cení si aj všetky ostatné úspechy, ktoré dosiahol na nemedailových pozíciách. S aktívnou kariérou sa rozlúčil na OH v Londýne v roku 2012, keď bol čele slovenskej výpravy ako vlajkonosič. Ako predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru sa stal členom výkonného výboru SOV, okrem toho v súčasnosti pôsobí aj ako tréner puškových disciplín.

„V prvom rade chcem pomôcť slovenskému športu. Či na trénerskom poste alebo v pozícii funkcionára. Baví ma oboje. Som za to, že ak sa má daný šport vyvíjať správnym smerom, musia sa mu venovať odborníci. Moja prax a skúsenosti čo sa týka športovej streľby sú verejnosti dobré známe. Samozrejme, musím sa toho ešte veľa naučiť, najmä o tom, ako správne a efektívne pracovať v exekutíve,“ povedal bývalý úspešný strelec.

Už po krátkej dobe si ako člen výkonného výboru SOV všimol hlavné problémy, ktoré trápia najmä športovú streľbu na Slovensku. „Záujem o náš šport na Slovensku stále existuje. Chýba nám ale väčšia podpora štátu pri rozvíjaní talentov a infraštruktúra športovísk nie je dostatočná. Ale to je kameň úrazu asi vo všetkých športových odvetviach v tejto krajine,“ uviedol budúci štátny tajomník. Budúcnosť svojho športu napriek tomu vidí pozitívne. Okrem funkcionárčenia trávi čas vyhľadávaním a trénovaním mladých talentov.