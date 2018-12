Rezort školstva potvrdil, že Slovensko príde o sto miliónov eur, tvrdí Remišová: Reakcia Lubyovej

"Pani ministerka to nazvala cudzím slovom – dekomitment, po slovensky zrušenie záväzku, ale v normálnej reči to znamená, že stratíme 100 miliónov eur," vysvetlila Remišová na dnešnej tlačovej besede.

Nominanti Slovenskej národnej strany vedú ministerstvo dva a pol roka a podľa opozičnej poslankyne to je dosť dlhý čas na to, aby zmysluplným spôsobom dokázali minúť 100 miliónov eur. "Nedokázali to a prídeme o milióny, ktoré sme mohli využiť na podporu našich univerzít a výskumníkov. Aby bol vo využívaní prostriedkov z eurofondov poriadok a rozumné plánovanie, sú tam určité pravidlá, podľa ktorých musíme do konca každého roka využiť nejakú sumu peňazí. Máme minúť 238 miliónov, minieme okolo 138, a teda 100 miliónov prepadne," vysvetlila opozičná poslankyňa.

Prvý problém podľa Remišovej je, že v Operačnom programe Výskum a inovácie doteraz ministerstvo podpísalo iba pár zmlúv, a teda peniaze nemá kto využiť. "Druhým problémom je, že väčšinu z doteraz rozdelených peňazí dalo ministerstvo samo sebe, keď projekty za 85 miliónov eur pridelilo svojej podriadenej organizácii - Centru vedecko-technických informácií. Keď sa teda pani ministerka sťažuje na prijímateľov, sťažuje sa vlastne sama na seba," dodala.

Za päť rokov, teda od začiatku Operačného programu Výskum a inovácie, dokázalo ministerstvo školstva podľa Remišovej podpísať zmluvy za 73 miliónov eur. "Teraz im ostávajú dva roky na to, aby uzavreli zmluvy za približne 860 miliónov eur. Pani ministerka by sa mala prestať detinsky vyhovárať a mala by začať robiť. Eurofondy tu nebudú donekonečna a nemôžeme predsa dopustiť, aby sa obrovské zdroje, ktoré majú Slovensku pomôcť, takto strácali," uzavrela Remišová.

Reakcia Lubyovej

Prieťahy v čerpaní eurofondov sa nemôžu pripisovať na vrub ministerstva školstva. Povedala to po dnešnom rokovaní vlády ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že pri čerpaní eurofondov je momentálne slabá absorpcia na strane prijímateľov. "Cez výzvy Operačného programu Výskum a inovácie sme vyhlásili viac ako 70 percent celého operačného programu a v spolupráci s partnermi zazmluvnili vyše 35 percent celého operačného programu. Čerpanie je v rukách prijímateľov. Mali by sa urobiť opatrenia, aby eurofondy vedeli naše inštitúcie čerpať," dodala šéfka rezortu školstva.

Dekomitment za rok 2018 sa predpokladá vo výške 100 miliónov eur, ktorý je podľa Lubyovej výsledkom čerpania v roku 2015 vrátane. Ide o pravidlo n+3. "Prvý rok utiekol bez toho aby sa mohli žiadatelia hlásiť na projekty. Dekomitment na konci štvorročného obdobia vyplýva aj z toho, že eurofondy sa určité obdobie nedali čerpať na základe varovného listu z Európskej komisie. Výzvy sa nám podarilo odblokovať a znova vyhlásiť," uviedla ministerka a dodala, že na ministerstve školstva niekoľko mesiacov menili nastavenie podmienok, aby sa prostriedky mohli znova čerpať.

Podľa Lubyovej sa ministerstvu školstva podarilo v tomto roku vyhlásiť 16 výziev v Operačnom programe Výskum a inovácie za 400 miliónov eur. V Operačnom programe Ľudské zdroje vyhlásili tri výzvy za 100 miliónov eur a spolu s ministerstvom hospodárstva vyhlásili šesť výziev s alokáciou 85 miliónov eur.