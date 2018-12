Firma Up Slovensko získala galaktickú zákazku: Stravenky za takmer 15 miliónov eur

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o., so sídlom v Bratislave (predtým Le Cheque Dejeuner, s. r. o., do konca roka 2017) získala zákazku na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok za 12,43 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (14,91 mil. eur vrátane DPH). Firma uspela v tendri Ministerstva obrany SR na poskytovanie straveniek v papierovej forme počas štyroch rokov na základe elektronickej aukcie. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).