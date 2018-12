Odvrátená tvár Vianoc: Ježiško vás môže dostať do basy, tieto vety nikdy nehovorte pred deťmi!

BRATISLAVA – Pozná to zrejme každý rodič. Čím viac majú detičky vyjedené svoje adventné kalendáre, tým sú nedočkavejšie po darčekoch. Advokát v tejto súvislosti varuje najmä rodičov, aby si dali veľký pozor na jazyk, lebo ak pred svojimi ratolesťami vyslovia niektoré z nižšie uvedených viet, môžu skončiť v base.

Na Vianoce pôjdeme k moru.

„Pokiaľ môžeme byť politicky nekorektní, tak by som si do zoznamu dovolil pridať trestný čin, a to zavlečenie podľa ustanovenia § 172 trestného zákonníka,“ hovorí pre český Blesk advokát Roman Moussawi, ktorý preto radšej rodičom odporúča, aby s deťmi na sviatky zostali doma.

„Dôrazne upozorňujeme rodičov, že pokiaľ svoje deti odvezú proti ich vôli na Vianoce do zahraničia, aby ich Ježiško nemohol navštíviť, tak spáchajú trestný čin zavlečenia, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov,“ vysvetlil.

Nejedz, a uvidíš zlaté prasiatko.

Paragraf 196 – Zanedbanie povinnej výživy. Sadzba až 2 roky.

Nútenie partnera a detí k vianočnému upratovaniu.

§ 177 – Nátlak. Sadzba až 1 rok.

Ježiško neexistuje!

§ 184 – Trestný čin ohovárania. Sadzba až 1 rok. Ak tento výrok roznesiete po sociálnych sieťach, tak vám hrozia až 2 roky za mrežami. Išlo by tak o šírenie ohovárania cez počítačovú sieť.

Prezradenie, čo si kamarát želá pod stromček.

§ 180 – Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Sadzba až 3 roky.

Na Ježiška musíš čakať vo svojej posteli!

§ 171 – Obmedzovanie osobnej slobody. Sadzba až 2 roky.

Pokiaľ nebudeš dobrý, nebudú nijaké Vianoce, ani stromček, ani darčeky.

§ 353 – Nebezpečné vyhrážanie. Sadzba 2 až 8 rokov. Ak sa však týmto spôsobom budete vyhrážať dieťaťu alebo tehotnej žene, v chládku si môžete posedieť až 3 roky.

Ukazovanie obrázkov nahého Ježiška a nahých anjelov.

§ 201 – Ohrozovanie výchovy dieťaťa. Sadzba až 2 roky.

Čítanie listov pre Ježiška.

§ 182 – Porušenie tajomstva prepravovaných správ. Sadzba až 2 roky.

Zapaľovanie sviečok a prskaviek na stromčeku.

§ 272 – Všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Sadzba až 2 roky.

Kapor vo vani.

§ 302 –Týranie zvierat. Sadzba až 2 roky.

Ježiško znova preletel okolo okna!

§ 346 – Krivé svedectvo. Sadzba 6 mesiacov až 2 roky.

Darčeky kúpil otecko.

§ 270 – Porušenie autorského práva Ježiška. Sadzba až 2 roky.

K nám príde Santa Claus.

§ 309 – Vlastizrada. Podľa advokáta ide o výnimočný trest.

Pokiaľ nebudeš dobrý, nijaký darček nedostaneš.

§ 175 – Klasické vydieranie. Sadzba 6 mesiacov až 4 roky. Keď však bude vydierať rodič spolu so starým rodičom, čiže čin spáchajú dve osoby, bude sadzba vyššia, a to 2 až 8 rokov.

Vyrobíme si vlastný vaječný likér.

§ 194 - Nepovolená výroba liehu. Sadzba až 1 rok.

Uzavrite s Ježiškom darovaciu zmluvu!

Darovacia zmluva by sa mala uzavrieť na všetky darčeky, ktoré dostanete. Inak čelíte riziku, že podľa ustanovenia § 2991 nového občianskeho zákonníka budete musieť všetky darčeky Ježiškovi vrátiť, lebo by išlo o bezdôvodné obohatenie.