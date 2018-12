PRÁVE TERAZ Marian Kočner už nie je vo väznici v Leopoldove

BRATISLAVA - Presúvajú ho každú chvíľu! Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner už nie je vo väzbe v Leopoldove. Podľa najnovších informácií ho mali previezť do väzby v Banskej Bystrici.

Mariana Kočnera poslal do väzby Najvyšší súd SR ešte na konci júna. Odvtedy pravidelne podáva žiadosti o prepustenie, no ani raz mu v nich neboli vyhovené. Tento týždeň má opäť v tejto veci rozhodovať aj Najvyšší súd. Podľa informácií RTVS mali Kočnera previezť z Leopoldova do Banskej Bystrice ešte minulý týždeň v utorok 27. 11. 2018.

Kontaktovali sme aj hovorkyňu Úradu špeciálnej prokuratúry, tá nám však zatiaľ informáciu o prevoze Mariana Kočnera nepotrvdila. Podnikateľ je obvinený v kauze falšovania zmeniek a iných závažných trestných činností. Nedávno policajný prezident Milan Lučanský potvrdil aj to, že Kočner je vyšetrovaný aj pre podozrenia z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

V októbri ho nečakane previezli do väznice v Leopoldove. Od minulého týždňa je Kočner umiestnený v Banskej Bystrici. Pre Glob.sk to potvrdil jeho obhajca Martin Pohovej. Jeho presun má vážny dôvod.