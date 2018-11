Obyvatelia bratislavského sídliska, buďte v strehu: Vyčíňa tu staronová hrozba

Petržalskí psičkári sa zas musia mať na pozore. V oblasti totiž podľa vyjadrenia miestnej obyvateľky zas vyčíňa neznáma osoba, ktorá chce úmyselne ublížiť psom. "Otrava porozhadzovaná na sídlisku Šintavská a okolie. Dnes sa otrávila fenka labradora a priotrávených je niekoľko ďalších psov," napísala Tina na Facebooku.

V priebehu posledných pár mesiacov údajne týmto spôsobom zomrelo viac ako desať psov. Majitelia by mali byť preto pri venčení svojich štvornohých kamarátov nanajvýš opatrní a mali by dávať pozor na to, čo dajú do papule.

Zdroj: Natália Podhorná

Nie je to zďaleka prvýkrát, čo v Petržalke, resp. v Bratislave úradoval travič psov. Evidentne ide o ľudí, ktorým vadí, že sídliská sú plné psov a ich otrávením sa snaží ich počet znížiť. Určite ale nie je potrebné pripomínať, že takto radikálne sa problémy neriešia.