FOTO Obyvatelia Petržalky hromžia: Namiesto škôlky tam má vyrásť... len to nie!

BRATISLAVA - Obyvatelia bratislavskej Petržalky hromžia. Na jednej z ulíc totiž hrozí, že vyrastie ďalší panelák, ktorý naruší okolité prostredie. A pritom by stačilo, keby sa budova bývalej škôlky, ktorá tu už roky chátra, zrenovovala a ďalej slúžila svojmu pôvodnému účelu. Petržalka totiž už roky bojuje s chronickým problémom týkajúcim sa nedostatočnej kapacity tamojších materských škôl. Budú miestni obyvatelia vyslyšaní?

Budova niekdajšej materskej školy na Tematínskej ulici pri Veľkom Draždiaku už roky chátra a špatí tak okolie. V roku 2003 došlo k prevodu objektu od Bratislavského samosprávneho kraja na ministerstvo obrany, pred dvoma rokmi sa dostal do rúk ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ho vôbec nevyužívalo. Tu prichádza zaujímavý moment, keď budovu spolu s pozemkami v celkovej hodnote takmer milión eur v lete tohto roku zamenilo ministerstvo za tri rodinné domy v Dunajskej Strede a jeden rodinný dom v Bernolákove v približnej rovnakej hodnote. V tých majú byť v budúcnosti umiestňované deti z detských domovov.

Novým vlastníkom sa stala spoločnosť consult s.r.o. O budúcom osude objektu, ktorý takmer dvadsať rokov slúžil školstvu a vzdelávaniu, tak rozhodne súkromná firma. Tá tu chce podľa všetkého postaviť bytový, prípadne polyfunkčný dom. A práve to miestni obyvatelia nechcú. V Petržalke totiž chýbajú kapacity v materských školách, viac ako 600 detí nemali ich rodičia tento rok kam umiestniť.

Zdroj: Pavel Šesták

Situácie sa preto chopilo združenie OZ Za zeleň Petržalky. "Vychádzajúc z polohy objektu, vývoja štruktúry obyvateľstva Petržalky a potrieb súčasného sídliska považujeme jeho súčasný stav za nezodpovedné narábanie s perspektívnymi kapacitami ďalšieho rozvoja vybavenosti sídliska," uviedol predseda združenia a miestny poslanec Pavel Šesták. On i občania by na mieste najradšej videli škôlku alebo denný stacionár pre seniorov, ktorý v tejto mestskej časti tiež chýba. Jednoducho žiadna podnikateľská činnosť, ale sociálne služby. Združenie preto zorganizovalo petíciu proti výstavbe na Tematínskej, ktorú do dnešných dní podpísalo už viac ako 2600 ľudí. Bola predložená miestnemu zastupiteľstvu, ktoré ju podporuje a žiada primátora Bratislavy, aby nevydával kladné stanovisko k akejkoľvek stavbe na predmetnom pozemku. Petíciou sa bude zaoberať aj novokreaované mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: Pavel Šesták

Pred pár týždňami sa konalo aj stretnutie dotknutých obyvateľov, členmi združenia a novým vlastníkom, ktoré malo vniesť do prípadu viac svetla. Bohužiaľ sa tak ale nestalo, preto sa združenie rozhodlo požiadať prostredníctvom Okresného súdu Bratislava V o zrušenie zámennej zmluvy. Okrem toho tu existuje podozrenie, že pri zámene došlo k obchádzaniu zákona. "Máme za to, že výber rodinných domov, ktorých hodnota (najmä jedného v D. Strede - 323-tisíc eur) vysoko prevyšuje hodnotu "bežných" rodinných domov v danej lokalite. Výberom "drahších" rodinných domov sa dosiahla porovnateľnosť cien zamieňaného majetku, ale zároveň tento zamenený majetok nie je podľa nás vhodnejší (menej drahších domov znamená menej umiestnených detí z detských domovov), čo znamená nehospodárne nakladanie s majetkom štátu," stojí v stanovisku OZ Za zeleň Petržalky.