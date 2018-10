Ministerstvo práce má jasno v tom, ktorý čas je pre Slovákov lepší: Dlhé letné večery môžu byť minulosťou

SLOVENSKO - Letný alebo zimný čas? To je otázka! Keďže Brusel chce nechať štátom možnosť rozhodnutia, diskusie, ktorá z možností má navrch, sa množia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však v tom má jasno. Viac sa im pozdáva skorší príchod tmy, a skoré ranné svitanie.

Zimný čas. To je podľa rezortu sociálnych vecí to správne rozhodnutie."Z dôvodu nepriaznivého účinku na zdravie celkovo odporúčame zrušenie každoročných zmien času a ustálenie štandardného tzv. zimného času, ktorý sa v našich zemepisných šírkach dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území," konštatuje ministerstvo v materiáli, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Realitou sa môže stať celoročné skoré svitanie. Zdroj: Getty Images

Ak teda členské štáty EÚ schvália návrh Európskej komisie, posledný raz by sme si na Slovensku prestavovali hodinky v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už, ako uviedol portál euractiv.sk, dlhé letné večery boli u nás minulosťou. Slovensko však vyjadrilo aj jasné požiadavky.

Rezort upozornil, že v niektorých oblastiach bude potrebná lehota na prispôsobenie informačných systémov, prípadne iných zariadení, ktoré boli naprogramované podľa súčasného znenia smernice do roku 2021. Taktiež zdôraznil aj potrebu uplatňovania jednotného režimu času v členských krajinách EÚ, a to minimálne medzi okolitými krajinami v stredoeurópskom regióne.

"Z hľadiska vnútorného trhu je najdôležitejšie, aby si štáty nestanovovali samé (a rozdielne), či budú používať zimný alebo letný čas," zdôraznilo ministerstvo. Návrh smernice totiž v súčasnosti dáva štátom na výber, ktorý časový režim si ponechajú. To podľa slovenského rezortu práce môže viesť k ešte väčšej fragmentácii časových pásiem vnútri EÚ a poškodiť vnútorný trh.

Správne rozhodnutie?

Informácia, že Slovensko by si predbežne zvolilo zimný čas, už stihla vyvolať aj kritické názory. S voľbou rezortu sa nestotožnil napríklad portál imeteo.sk. "V lete by Slnko vychádzalo už po 3:00 a zapadalo po 19:00," poznamenali na sociálnej sieti.

V ankete Európskej komisie boli Slováci taktiež naklonení letnému času. Hlasovalo zaň 53 percent z celkového počtu hlasujúcich. Zimný čas volilo iba 32 percent.