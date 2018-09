Šokujúce FOTO: Slovenský farár tlmí vášne, jeho potetovaný chrbát poburuje spoločnosť, prekvapivé slová cirkvi

Katolícky kňaz Michal Lajcha, ktorý pôsobí v obciach Kľak a Ostrý Grúň (okres Žarnovica), poriadne šokoval. V posledný augustový deň na svojom Facebooku zverejnil fotku, ktorá zachytáva jeho obnažený chrbát s novým tetovaním. „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou,“ znie 23 žalm, ktorý si dal farár vytetovať v hebrejskom jazyku.

Na snímke je farár Michal Lajcha s vytetovaním žalmom 23 v hebrejskom jazyku.

Mladý kňaz napísal, že nad týmto krokom premýšľal roky. „Toto som plánoval už pred piatimi rokmi ako kaplán v Prievidzi,“ dodal.

Netrvalo dlho a pod fotkou začali pribúdať nenávistné komentáre. „Veľadôstojný pán, Božie slovo - aj žalm 23 vytetovať priamo do srdca, nie na kožu. Je to pre svet čitateľnejšie ako tetovanie na chrbte. Veľké sklamanie,“ napísala pohoršená Mária.

Michal Lajcha

Jana si zasa myslí, že keďže je zrejme prvý farár na Slovensku, ktorý sa dal potetovať, musel rátať s kritikou. „Ako katolícky kňaz ste morálnou autoritou a musíte počítať s tým, že akékoľvek vaše konanie ovplyvňuje konanie ľudí... Vidím, že vás poburujú negatívne reakcie, ale keďže ste možno prvý katolícky kňaz na Slovensku, ktorý má tetovanie, museli ste počítať s tým, že tieto reakcie zverejnením na Facebooku vyvoláte. Popravde, nechápem, čo ste tým zverejnením sledovali. Ste dobrý kňaz, úžasný športovec, a to je vo vašom prípade nasledovania hodné,“ odkázala Jana.

Michal Lajcha

Vyzerá to tak, že Michal Lajcha toľko negatívnych reakcií nečakal. Aby utíšil vášne, citoval stanovisko od hovorcu Konferencie biskupov Slovenska.

„Katolícka cirkev nemá záväzné predpisy ohľadom tetovania. Jeho vhodnosť či nevhodnosť záleží od okolností, podoby a motivácie. Na jednej strane existujú tetovania - napríklad tradičný kríž v koptskej cirkvi - ktoré môžu byť odvážnym prihlásením sa ku kresťanskej identite. Na strane druhej sú aj také, ktoré skôr vyvolávajú otázky. Ľudská koža je sama o sebe úžasným dielom Stvoriteľa. Ak človek váha, či dávať nálepky na ferrari, mal by si dvakrát rozmyslieť, či potetovať vlastné telo. K tomu treba vziať do úvahy množstvo zdravotných rizík, možné komplikácie pri magnetickej rezonancii, atď. Zjednodušene povedané, z pohľadu cirkvi nie je tetovanie zakázané. Treba to však veľmi dobre zvážiť, a nepodliehať len módnym výstrelkom,“ vysvetlil Martin Kramara.