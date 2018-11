Paulina darovala priateľovi extrémny darček na FOTO: Zmrzačené telo, teraz všetko ľutuje

JALISCO – Dvadsaťtriročná Mexičanka Paulina Casillas Landerosová darovala pred tromi rokmi svojmu priateľovi špeciálny darček, ktorý by si teraz najradšej vzala späť, ale to už nie je možné. Darovala mu totiž časť svojho tela, ktorá má každému pripomínať najsilnejšie puto k vlastnej matke.

Paulina (23) vyťahuje po troch rokoch na verejnosť svoj príbeh, ktorým ostatných varuje pred neuváženosťou a impulzívnym konaním v čase opantania horúcim zamilovaním a vášňou. Presne takto totiž konala ona, keď darovala milovanému svoj pupok ako symbol lásky.

Zdroj: profimedia.sk

Keď mu ho vkladala do balíčka, nezabudla pripísať, že ho miluje. A ako to už býva, láska vyprchala a zostalo po nej iba prázdne miesto, tentoraz na bruchu darkyne. Skutok navyše urazil aj matku mladej ženy, pretože si dala z tela odstrániť niečo, čo jej malo navždy pripomínať, že je to práve matka, komu vďačí za svoj život.

Zdroj: profimedia.sk

„Už by som nič podobné nikdy neurobila. Banovala som už tesne po zákroku. Bolo to veľmi bolestivé a myslím, že sa mi rana nikdy celkom nezrastie,“ cituje Paulinu portál mirror.co.uk. „S mojím priateľom sme sa síce nerozišli v zlom, naďalej komunikujeme, ale toto som nemala nikdy pre neho robiť.“ Mala vraj v úmysle darovať mu niečo extravagantné a zároveň originálne, ale s odstupom času si uvedomuje, že chirurgické odstránenie pupka bolo až príliš.