VIDEO Bratislava nezvláda prvý školský deň: Obrovské kolóny, kolabujúce semafory a nehody

V hlavnom meste je Popradská ulica pri Vrakunskom cintoríne podľa Stella centra v smere do centra neprejazdná. Neprejazdný v oboch smeroch je aj podjazd na Bajkalskej pod Prievozskou. Linky 65, 75, 201 a 202 bratislavskej MHD musia podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) pre zatopený podjazd na Gagarinovej jazdiť po Mierovej cez Prievoz.

Kolóny hlásia vodiči na diaľnici D1 v smere od Senca do Bratislavy. Podľa Stella centra tam treba počítať so zdržaním do 30 minút. Až hodinu sa môžu vodiči zdržať na ceste z Podunajských Biskupíc, z Mosta pri Bratislave cez Vrakuňu do centra hlavného mesta.

V Bratislave na Slovnaftskej v smere do centra a z Krasňan až po Biely Kríž si v kolónach vodiči postoja od 30 do 45 minút.

Zelená vlna RTVS hlási kolónu na Ulici Svornosti smerom do centra. Zdržanie je zhruba 90 minút. Zhustená premávka je aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Dopravná nehoda je v hlavnom meste na začiatku Záhradníckej, aj tam treba počítať so zdržaním.

Problémová situácia je aj na Račianskom mýte, kde taktiež nefungujú semafory a premávku riadia policajti. Nehoda v Bratislave je aj na D1 za Avionom v smere na Prístavný most. Tam sa mali zraziť dve autá, ktoré sú v odstavnom pruhu.

