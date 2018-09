Do školských lavíc zasadne takmer 700 tisíc žiakov: Rodičia, tieto termíny si dobre zapíšte

BRATISLAVA - Po letných prázdninách zasadne do školských lavíc približne 684.000 žiakov základných a stredných škôl. Z tohto počtu bude takmer 485.000 žiakov navštevovať základné školy a viac ako 199.000 stredné.

"Prváčikov, ktorí pôjdu prvýkrát do školy, bude v školskom roku 2018/2019 zhruba 56.700," uviedla v rozhovore ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Doplnila, že zhruba desať percent detí dostalo odklad, teda pri zápise sa rozhodlo, že nenastúpia do prvého ročníka.

Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl. "Základných škôl máme približne 2000. Tento počet sa z roka na rok veľmi nemení, prevažne sú to štátne školy," poznamenala ministerka. Pre viac ako 199.000 študentov sa začne vyučovanie v približne 700 stredných školách. Nový školský rok sa začína v pondelok 3. septembra.

Zdroj: SITA

Dôležité termíny pre všetkých školákov

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 21. novembra tohto roka. Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019. Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojom webe.

Piatacke testovanie bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. "Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím," uviedol rezort školstva. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Deviataci budú písať testy 3. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019. "Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy," poznamenal rezort školstva. Po novom sa na tomto testovaní zúčastnia aj všetci žiaci štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Zdroj: thinkstock.com

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry naplánovaný na 12. marca 2019. O deň neskôr budú žiaci vypĺňať testy a písať slohové práce z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk). Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna. Vo vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.

Bezplatná MHD v Bratislave

Hlavné mesto v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) zabezpečia v pondelok (3. 9.) v prvý školský deň bezplatnú prepravu MHD pre všetkých školopovinných žiakov a ich sprievod zadarmo. Platí to pre všetky spoje a do 12. hodiny. Informuje o tom bratislavská samospráva i DPB.

Zdroj: TASR

So začiatkom školského roka dôjde aj k zmenám v bratislavskej MHD a k posilneniu liniek. Od pondelka totiž všetky linky MHD prechádzajú na režim pracovných dní. "Prechod na nový grafikon znamená, že bude obnovená premávka aj špeciálnych školských liniek MHD," uviedol DPB. Od pondelka sa zavádza aj nová linka 36, ktorá spojí Záhorskú Bystricu a Dúbravku cez Bory Mall. Obsluhovať bude aj lokalitu Strmé vŕšky. Tým vznikne posilnenie dopravnej obsluhy v tejto lokalite a zároveň sa tým zruší zachádzka linky 37 na Strmé vŕšky.

"Ďalej bude posilnená Račianska radiála električkou na linke 7, ktorá bude premávať v štvorminútovom intervale v rannej špičke. Vznikne nové spojenie medzi lokalitou Mierovej kolónii a Nobelovou ulicou na linke 58," spresnil dopravný podnik.

Na bezpečnosť školákov dohliadnu mestskí policajti

Na bezpečnosť školákov dohliadnu v Bratislave v prvý deň nového školského roka aj mestskí policajti. Oznámil to hovorca Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Peter Pleva. "Hliadky mestskej polície budú dohliadať pred vybranými základnými školami na to, aby sa žiaci cez priechody pre chodcov dostali bezpečne do svojich škôl, prípadne z nich po skončení vyučovania aj bezpečne odišli," uviedol.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

To, ako sa majú školáci správať v cestnej premávke, im mestskí policajti podľa Plevu vysvetľujú aj v rámci pravidelných dopravných výchov pomocou vlastného mobilného dopravného ihriska. "Je dôležité, aby sa deti v cestnej premávke vedeli bezpečne správať či už z pozície napríklad cyklistu, ale hlavne z pozície chodca," podotkol.

Dôležité je podľa jeho slov, aby dieťa ešte predtým, ako vstúpi na vozovku, sa samo presvedčilo, či mu motorista skutočne na priechode pre chodcov dáva prednosť a umožní tak bezpečne dostať sa z jednej strany cesty na druhú.