Bratislava zažije krst ohňom: Dopravný kolaps na spadnutie, toto sú najhoršie úseky

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji, ktoré začali platiť od 19. augusta a ktorými kompetentní reagujú na výstavbu D4/R7 a ďalšie dopravné obmedzenia v Bratislave a okolí, prinášajú nielen pozitívne, ale aj negatívne ohlasy.

Tie najpálčivejšie, prioritné a opodstatnené pripomienky zo strany cestujúcich by mali byť zapracované do začiatku školského roka, respektíve v čo najkratšom možnom termíne. "Nové cestovné poriadky prinášajú v individuálnych prípadoch aj negatívne veci. Komunikovali sme so starostami, sú niektoré negatívne veci, ktoré sa týkajú cestovania do škôl. V spolupráci s autobusovým dopravcom sa budeme snažiť tie najsilnejšie alebo najdôležitejšie veci vyriešiť v čo najkratšom čase, do začiatku školského roka," uviedla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je koordinátorom IDS BK.

Opodstatnené pripomienky, ktoré zbierajú jednak od samotných cestujúcich, ale aj od starostov a primátorov jednotlivých miest a obcí v Bratislavskom kraji, sú podľa Horčíkovej rozkategorizované. Okrem prioritných, ktoré je potrebné vyriešiť čo najskôr, sú to aj pripomienky, ktoré by sa mali zapracovať do decembra. Vtedy sa menia grafikony vlakov a cestovné poriadky autobusov sa im budú znova prispôsobovať.

"Tie, ktoré sa budú dať, aby celý systém nenarušili, akceptujeme a zapracujeme, aby boli cestujúci v maximálnej miere spokojní. Treba si však uvedomiť, že aj my sa pohybujeme v istých mantineloch. Časové polohy vlakov sú dané a s nimi nepohneme," zdôraznila Horčíková. Ide však podľa nej o "živý organizmus", v rámci ktorého by sa mal cestovný poriadok vyvíjať ešte zhruba rok, aby bola cestujúca verejnosť spokojná.

Záchytné parkoviská

Zároveň ju však tešia aj viaceré pozitívne ohlasy na zmeny, podľa ktorých sa organizácia dopravy, ktorej kostru tvorí koľajová doprava, a autobusová doprava zabezpečuje nadväznosť k vlakovým spojom, dostala konečne na úroveň okolitých štátov. "Pripravili sme cestujúcim ponuku tak, aby dočasne vedeli pouvažovať nad zmenami v osobných dopravných návykoch. Aspoň počas toho, ako sa stavia projekt D4/R7, momentálne najväčší dopravný projekt v Európe, ktorý predstavuje približne 60 kilometrov rýchlostnej komunikácie a diaľnice," skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Okrem "historických a revolučných" zmien v prímestskej autobusovej doprave, ktoré priniesli pravidelné cestovné poriadky, posilnenie spojov, nadväznosť k už posilneným vlakovým spojom a skrátenie intervalov v dopravných špičkách, chcú kompetentní motivovať cestujúcich k využívaniu verejnej dopravy aj prostredníctvom záchytných parkovísk. Aktuálne by mali byť schválené takéto parkoviská vo Svätom Jure, Šenkviciach, Bernolákove a Malackách. Ďalšie sa pripravujú v Plaveckom Štvrtku, Veľkom Bieli a Báhoni a pribudnúť by mali časom aj v Pezinku, v Ivanke pri Dunaji Nových Košariskách a v Zohore.

Hrozí dopravný kolaps?

Prvé záchytné parkovisko by podľa Drobu malo byť vybudované do 18 mesiacov, lokalita ešte nie je známa. Na otázku, čím chcú cestujúcich motivovať, aby prestúpili z osobnej na verejnú dopravu bez záchytných parkovísk, odpovedal, že je tým dĺžka a komfort cesty.

"Uvidíme, čo sa rozpúta od septembra. Obávam sa, že dôjde k náročným dopravným situáciám a keď ľudia uvidia, že na Hlavnej stanici budú zo Senca alebo Pezinka o 20 minút, to bude pre nich motivácia," poznamenal Droba. Zároveň podotkol, že okrem dopravných obmedzení v súvislosti s výstavbou D4/R7 treba počítať napríklad aj s rekonštrukciou cesty medzi Rohožníkom a Malackami.

Práce by mali trvať 14 mesiacov a okrem nového asfaltu sa preklesia trasy cesty. Pre cestujúcich sú v súvislosti so zmenami v doprave k dispozícii informačné letáky a plagáty, ktoré sú k dispozícii na miestnych a mestských úradoch, vo vozidlách a predajniach Slovak Lines i ostatných dopravcov, ako aj na webových stránkach a informačných či kontaktných centrách. Pripravuje sa tiež prepojenie dispečingov jednotlivých dopravcov. O zmenách bola informovaná každá obec a mesto v rámci Bratislavského kraja.