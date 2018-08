Horúčavy sa cez týždeň opäť vrátia: PREDPOVEĎ Platia výstrahy, miestami hrozia búrky

Po vlne horúčav prišlo cez víkend mierne ochladenie. Na viacerých miestach na Slovensku sme pocítili trošku osvieženia vo forme dažďa. Ten sprevádzali silné búrky a na niektorých miestach aj silný vietor. Nedeľa je teplá, mierne pod oblakom.

Aktuálna situácia na Slovensku

Budúci týždeň nás však opäť čakajú vyššie teploty a pekné počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred vysokými teplotami na pondelok a utorok na viacerých miestach Slovenska.

PONDELOK

Od východu až juhovýchodu bude zasahovať do našej oblasti tlaková výš, obnoví sa aj prílev teplého vzduchu. Na pondelok platia výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré budú dosahovať 28 až 33 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, ráno v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky v pondelok nehrozia. V noci klesne teplota na 13 až 18 stupňov.

UTOROK

V utorok bude ešte väčšie teplo ako v predchádzajúci deň, aj keď od západu pribudnú mraky a bude oblačno. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 29 až 35 stupňov. Najteplejšie bude na východe Slovenska. Od západu bude cez strednú Európu postupovať ďalej na východ studený front. Postupne na mnohých miestach prehánky alebo búrky. Búrky ojedinele aj intenzívne, môže sa vyskytnúť aj vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. V noci sa bude teplota pohybovať okolo 12 až 17 stupňov.

STREDA

V stredu bude polooblačno až oblačno, v noci miestami ešte zväčšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň sa bude teplota pohybovať do výšky 30 stupňov, v noci približne o desať stupňov menej.

ŠTVRTOK

Štvrtok sa bude niesť v podobnom duchu ako streda. Bude jasno až polooblačno, cez deň pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota bude 25 až 31 stupňov. Zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Noc bude o dva stupne chladnejšia.

PIATOK

V piatok bude opäť prúdiť do strednej Európy teplý vzduch. Bude jasno až polooblačno, cez deň pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude teplo, denná teplota vystúpi na 27 až 33 stupňov Celzia.

Séria tropických dní skončila

Na juhu západného a stredného Slovenska sa sobotným počasím ukončila séria tropických dní na čísle 19. V obci Somotor v okrese Trebišov meteorológovia zaznamenali opäť tropický deň. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. „Na staniciach ako napríklad Hurbanovo, Nitra, Žihárec, Dudince a Rimavská Sobota sa v sobotu ukončila séria tropických dní v rade. Pre všetky uvedené stanice to znamená, že od 23. júla do piatka 10. augusta tu bol každý deň tropický a séria dní s teplotou aspoň 30 stupňov Celzia tu trvala bez prerušenia 19 dní,“ uviedli meteorológovia.

Zaujímavá situácia je podľa SHMÚ na stanici Somotor na východe krajiny. „Tu pozorujeme každý deň aspoň 30 stupňov Celzia v rade bez prerušenia od 25. júla až do soboty vrátane. V sobotu tu podľa operatívnych údajov bolo nameraných 30,6 stupňa Celzia,“ priblížili meteorológovia. Išlo o 18. tropický deň v rade. „Je to síce zatiaľ kratší rad ako pre viaceré stanice na juhu západného a stredného Slovenska, ale na druhej strane, na stanici Somotor je určitá pravdepodobnosť, že minimálne 30 stupňov Celzia bude nameraných aj v nedeľu a tiež aj v prvých dvoch dňoch (13.8. - 14.8.) budúceho týždňa,“ dodali. Ak by v Somotore boli aj najbližšie tri dni tropické, tak by tam séria tropických dní bez prerušenia bola ukončená minimálne na čísle 21, čo by znamenalo nový rekord pre celé územie Slovenska.