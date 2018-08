Politici smútia za legendárnym Stanom Dančiakom: Maestro, vďaka za všetko!

Pripomína, že Dančiak si fanúšikov získal nielen pôsobením vo filme a divadle, ale aj nenapodobniteľným dabingovým hlasom. "Česť jeho pamiatke," vzdáva hold zosnulému hercovi.

Stano Dančiak zomrel v Bratislave počas noci zo soboty (4.8.) na nedeľu. Informáciu potvrdila hovorkyňa Slovenského národného divadla (SND) Izabela Pažítková. Potvrdila tiež, že v divadle sa uskutoční verejná rozlúčka so zosnulým hercom, dátum ešte nie je známy.

Pellegrini: Dančiak bol i súčasťou svedomia národa

Stano Dančiak bol nielen skvelým hercom, ale svojimi zásadovými postojmi za slobodu a demokraciu aj zásadnou súčasťou svedomia národa. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na správu o hercovom úmrtí.

Premiér oceňuje Dančiakovo umelecké pôsobenie. Symbolizuje pre neho dokonalého predstaviteľa mnohých filmových a divadelných postáv, ale aj legendárny hlas inšpektora Derricka, Alfa či sluhu Jamesa. "Maestro, vďaka za všetko, čím ste za svoj hodnotný život obohatili slovenský národ," dodal Pellegrini.

Na Stana Dančiaka nemožno zabudnúť, povedal Kiska

Človek s nadhľadom a hlbokým porozumením, z ktorého vyvierali aj silné občianske postoje. Takto si Slovensko podľa prezidenta SR Andreja Kisku bude pamätať zosnulého herca Stana Dančiaka. "Osobnosť, na ktorú nemožno zabudnúť," zdôraznil Kiska.

Dančiaka zaraďuje medzi veľké osobnosti silnej generácie slovenského filmu a divadla, ocenil jeho herecký talent. "Možno najmä komický, ktorý však nikdy neprekročil hranice toho, čo vtipné je a čo už nie," pripomenul prezident. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.

Podľa Laššákovej bol Dančiak vzorom ľudskej sily

Ako vzor ľudskej sily a odvahy popasovať sa so životnými prekážkami si zosnulého herca Stana Dančiaka bude pamätať ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Aj ona sa pripojila k tým, ktorí prostredníctvom sociálnej siete vyjadrili smútok nad Dančiakovým odchodom do hereckého neba.

"S úprimnou ľútosťou som si prečítala správu o smrti vynikajúceho herca a obdivuhodného človeka, ktorý vnášal úsmev do našich príbytkov a svojím hlasom oživil každý dabing," uviedla ministerka, vyjadrujúc úprimnú sústrasť pozostalým.

Stano Dančiak a Marián Labuda vo filme Kým sa skončí táto noc (1965). Zdroj: SITA/Fotoarchív Slovenského filmového ústavu

RTVS vzdá poctu, mení program

RTVS so zármutkom prijala správu o úmrtí divadelného, filmového a televízneho herca Stanislava Dančiaka. Jeho výraznú osobnosť si pripomenieme dnes večer o 20:30 na Jednotke v dokumente GEN.sk a o 21:10 na Dvojke v relácii Anjeli strážni.

Rádio Slovensko uvedie dnes od 16:13 ukážky z interpretačného umenia Stana Dančiaka. Svoj program mení aj Rádio Devín – dnes o 21:00 zaradilo do svojho vysielania reprízu rozhlasovej hry Dlhé vedenie. Vďaka brilantným hereckým výkonom v tejto absurdnej fraške je zrejmé, ako si Stano Dančiak ako pán Topfermann i jeho asistentka v tejto hre – Zdena Studenková – rozhlasovú hru Gerolda Spätha užívali. V pondelkovom (6.8.) Čítaní na pokračovanie Rádio Devín odvysiela o 13:30 poviedku Honoré de Balzaca Ateistova omša. V roku 1992 načítal Stano Dančiak silný a dojímavý príbeh lekára, ktorý bol ateistom a napriek tomu chodil pravidelne niekoľkokrát do roka do kostola, čo jeho kolegovia ani študenti nechápali. Kým im to sám nevysvetlil. Rovnako v pondelok v Čítaní na pokračovanie o 22:30 uvedie v podaní Stana Dančiaka Kanadské žartíky Stephen Leacocka. Namiesto pondelkovej Ars litery o 17:00 odvysiela Rádio Devín reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Smrť talentovaného prasaťa z roku 2009 so strhujúcim prejavom Stana Dančiaka v hlavnej úlohe.