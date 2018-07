Lajčák o summite najmocnejších: To, že sa Trump s Putinom stretli, je dobrá vec pre všetkých

Na snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky, Zdroj: TASR/Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump je ochotný riešiť problémy a ak Rusko môže byť súčasťou toho riešenia, je pripravený s ním spolupracovať. Šéf Bieleho domu to povedal predsedovi 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslavovi Lajčákovi na začiatku jeho mandátu v septembri 2017. Lajčák o tom informoval v súvislosti so stretnutím prezidenta USA s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (16. 7.) v Helsinkách.