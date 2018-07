Ľudia v Piešťanoch sa búria: Veľká skupina Rómov okupuje park, netradičný dôvod

Podľa informácií primátora Piešťan Miloša Tamajku tam prichádzajú za "liečiteľom". Aj keď sa to obyvateľom z okolia nepozdáva, na takéto zhromaždenie nepotrebujú žiadne povolenie.

"Situáciu sme riešili na mestskom úrade so zodpovednými pracovníkmi, so Službami mesta Piešťany, s mestskou políciou aj so zástupcami samotnej rómskej komunity. Keďže ich stretnutie nie je nezákonné, mestská polícia zvýši dohľad v tejto lokalite, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, neprimeranému hluku, prípadne iným problémom,“ informoval o zhromaždení Tamajka.

Piešťanská radnica na miesto pristaví kontajner, aby nedochádzalo k znečisťovaniu lokality. Mestská polícia sa zameria na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o čistote mesta. Aký liečiteľ by mal Rómom v Piešťanoch pomáhať nie je známe, na túto tému sa s majoritným obyvateľstvom nechcú baviť.