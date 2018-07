Homoši, preč z Bratislavy! FOTO Kontroverzná kampaň pobúrila hlavné mesto

Transparent s nenávistným sloganom na jednom z ružinovských nadjazdov., Zdroj: Facebook/David Staruch

BRATISLAVA - Homoši preč z Bratislavy! To sa píše na transparentoch, ktoré sa v piatok objavili na bratislavských nadchodoch. Na tých sa vedľa homofóbneho hesla nachádza aj meno kandidáta na primátora Jána Mrvu. Nápisy vyvolali kritiku verejnosti aj politikov. Tí to na čele so samotným Mrvom označujú za premyslenú antikampaň.