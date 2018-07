Syn Čarnogurského žaluje Havrana: Urazil kresťanov i Kuffu, stihne ho trest Boží!

BRATISLAVA - Michal Havran sa vo svojom blogu pustil do kňaza Mariána Kuffu, ktorý je známy svojimi kontroverznými výrokmi i činmi. Jeho slová však neostanú bez povšimnutia. Ján Čarnogurský mladší si to vzal k srdcu viac, než bolo potrebné a Havrana sa rozhodol žalovať. Podľa neho totiž spáchal trestný čin tým, že hanobil katolícke náboženstvo.

Ján Čarnogurský mladší dnes prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie podal trestné oznámenie na Havrana za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Dôvodom bol Havranov komentár na SME Pošlite Kuffu do cirkusu, v ktorom mal svojimi prejavmi a tvrdeniami verejne hanobiť katolícke náboženstvo, vieru i jej predstaviteľov. Havranov text sa však týkal kontroverzných praktík kňaza Mariána Kuffu. Narážky na ostatných kresťanov však v texte chýbali.

Postavil sa proti Bohu a Ježišovi Kristovi

„Autor, vystupujúci pod menomMichal Havran, hanobí v článku kresťanstvo a kresťanov. Z článku sála pýcha a nadraďovanie extrémistických názorov autora nad názory všetkých veriacich kresťanov. Autor sa postavil proti Bohu kresťanov a proti Ježišovi Kristov,“ napísal v stanovisku Čarnogurský. Aj sám Kuffa je však známy svojimi kontroverznými výrokmi, homosexuálov označil za genocídu národa.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Komentár je podľa Čarnogurského nielen nemorálny, ale aj protiprávny. „Jeho zverejnením bol spáchaný trestný čin. Navyše, v článku spomínaný dôstojný otec Marián Kuffa pomohol stovkám ľudí, ktorí by bez jeho pomoci pravdepodobne skončili ako bezdomovci a zostali by na okraji spoločnosti,“ píše sa v stanovisku s tým, že Havran len šíri hlbokú nenávisť proti kresťanstvu a kresťanom. „Autor hanobiaceho článku môže iba dúfať, že ho stihne iba prísny trest to strany štátnej moci, a nie trest Boží.“

Zdroj: topky

Zdroj: topky

Havran sa nebude vyjadrovať

Michal Havran o trestnom oznámení nevedel. Momentálne je v zahraničí a k veci sa nebude vyjadrovať. „Som do septembra v zahraničí, izolovaný od udalostí a nebudem sa vyjadrovať k veciam, o ktorých nemám informácie,“ povedal pre portál Glob. Čarnogurský starší o krokoch právnej kancelárie nevedel. „Pán Havran píše hlúposti a nezaujíma ma,“ vysvetlil.

Zdroj: RTVS

Michal Havran zverejnil svoj blog minulý týždeň v stredu. V komentári sa zameral na kontroverzného Mariána Kuffu. Poukazuje na jeho najväčšie prehrešky, no zároveň upozorňuje, že jeho vplyv na farnosti môže mať následky. „Ľudia sa z neho síce smejú, no Kuffov vplyv na farnosti, miesta, kde ho pozývajú, spôsob, ako o ňom rozprávajú a výrabajú z neho hviezdu, bude mať na spoločnosť fatálne následky,“ píše v blogu Havran.

„Kuffa skončil už predtým, svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istanbulskom dohovore a ešte predtým, hlúposťami o gendrovej diktatúre a potom, keď prišiel v sukni s bábikou z Dráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem a v parlamente to držal fašistom ako miništrant. Tak to zase nie. Je nejaké odtiaľ potiaľ,“ napísal a poukázal na to, že existuje mnoho vzdelaných a láskavých katolíkov. „Hanbili by sa rovnako, ako sa hanbili všetci, ktorí to videli.“

Kuffa sa vyjadruje ako al-Bagdádí

Toto nie je kresťanstvo, píše Havran. Podľa neho ide len o psychotické interpretácie textov človeka, ktorý text nečítal a nepoznal a napriek tomu sa stal ikonou autentického katolicizmu. „V skutočnosti pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa a každý deň vyvoláva v mnohých veriacich ľuďoch pocit, že to, čo hovorí, nie je viera našich spoločenstiev a našich farností, ale šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie pripravujúca ľudí na skorý Kristov návrat,“ napísal.

Ján Čarnogurský ml. Zdroj: ulclegal.com

„Kuffa používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí, má zjavné modloslužobné praktiky, ako to ukázala príhoda s bábikou v parlamente, pretože takéto zobrazenie duchovných entít sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov, a nie na kresťanstvo, ktoré formovalo túto civilizáciu,“ uviedol v komentári Havran s tým, že Kuffa je hanbou. „Dajte ho do cirkusu alebo ku Gorduličovi do stand upu, aspoň vám zarobí nejaké love, lebo zatiaľ vám zarába iba na veľký malér, keď budete z ničoho nič konfrontovaní s légiami kuffianov, ktorí si budú myslieť, že Kristus vstal z mŕtvych, aby mohli držať hračky z Dráčika kindernacistom a tvrdiť, že ste veriacimi kresťanmi.“