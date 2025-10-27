Zomrel slávny herec: Preslávil sa ako najkrajší chlapec na svete!

ŠTOKHOLM - Vo veku 70 rokov zomrel švédsky herec Björn Andrésen, ktorého preslávila úloha vo filme Smrť v Benátkach Luchina Viscontiho. Informuje o tom britský The Guardian.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Autentické VIDEO z nehody: Opitý vodič vrazil do auta s matkou a dieťaťom... Obrovský náraz, auto letelo vzduchom!
Desivé odhalenie v novej správe: Lukašenko sa intenzívne pripravuje na vojnu! TOTO je termín
V Tatrách úradoval časový posun! Poliaka a mladú Slovenku museli ratovať zo snehového pekla v totálnej TME