Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!

Samojazdiace autá boli dlhé roky symbolom budúcnosti dopravy. Vizionári, technologické firmy aj automobilky sľubovali, že v priebehu niekoľkých rokov budeme sedieť v aute, ktoré nás samo bezpečne odvezie do cieľa, zatiaľ čo si my budeme čítať knihu, pozerať film alebo dokonca spať.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Počasie nám dáva riadne zabrať: Silné dažde už robia prvé problémy! VIDEO Na Záhorí sa voda valí na cestu
S každou ďalšou tlačovkou sa množia ďalšie vtipy: Slovákov pred hystériou konsolidácie zachraňuje humor