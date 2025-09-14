Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Samojazdiace autá boli dlhé roky symbolom budúcnosti dopravy. Vizionári, technologické firmy aj automobilky sľubovali, že v priebehu niekoľkých rokov budeme sedieť v aute, ktoré nás samo bezpečne odvezie do cieľa, zatiaľ čo si my budeme čítať knihu, pozerať film alebo dokonca spať.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Prominenti
Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Videorozhovory
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Počasie nám dáva riadne
Počasie nám dáva riadne zabrať: Silné dažde už robia prvé problémy! VIDEO Na Záhorí sa voda valí na cestu
Domáce
Tragédia na Zemplínskej šírave:
Tragédia na Zemplínskej šírave: Z vody vytiahli telo muža! Polícia nariadila vykonanie pitvy
Domáce
Zasadnutie poslancov Národnej rady
Poslanci v schôdzi pokračujú od utorka: Debata bude ďalej i o konsolidácii
Domáce
Festival v Martine ukáže tradičný rómsky tanec a spev: Program skrátilo počasie
Festival v Martine ukáže tradičný rómsky tanec a spev: Program skrátilo počasie
Detva

Zahraničné

Do Izraela po jeho
Do Izraela po jeho nálete na Dauhu pricestoval šéf americkej diplomacie Rubio
Zahraničné
Masová tragédia na mexickej
Masová tragédia na mexickej diaľnici: 15 mŕtvych po zrážke viacerých vozidiel
Zahraničné
Čína hliadkovala v Juhočínskom
Čína hliadkovala v Juhočínskom mori: Filipíny varovala pred provokáciami
Zahraničné
Zľava švédsky štátny epidemiológ
Švédsky minister zdravotníctva varuje pred vplyvom sociálnych médií na mládež: EÚ musí konať rýchlo
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Krutá daň za MEGA
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Domáci prominenti
Lily Collins
Slávna herečka sa stráca pred očami: FOTO Vychudnutá na KOSŤ!
Zahraniční prominenti
BOJ o život! Vážne
BOJ o život! Vážne zdravotné problémy dcéry Moniky Haklovej... Podstúpila vysokorizikovú OPERÁCIU
Domáci prominenti
Jennifer Grey a Patrick
Pred 16 rokmi prišiel svet o Patricka Swayzeho: KVÍZ Ako dobre poznáte film Hriešny tanec?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Nočná mora u zubára!
Nočná mora u zubára! Lekári si nevšimli roky rastúce cysty v čeľusti, Brit dostal astronomické odškodné
Zaujímavosti
Vesmírny let vrtuľníka Ingenuity
NASA prišla s prelomovou informáciou: Prvý dôkaz o živote na Marse! Objav, ktorý môže zmeniť naše chápanie vesmíru
Zaujímavosti
FOTO Kulturistka šokuje priznaním: Hodiny
Kulturistka šokuje priznaním: Hodiny vo fitku jej priniesli najlepší sexuálny život! Čo sa deje u nej v spálni?
Zaujímavosti
7 potravín, ktoré obsahujú
7 potravín, ktoré obsahujú viac omega-3 ako losos
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!

Šport

VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
Slováci v zahraničí
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
Anglicko
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Tipsport ELH
Hrôzostrašné zranenie: Slovenský reprezentačný útočník Petrovský má zlomenú tvár, čaká ho dlhá pauza
Hrôzostrašné zranenie: Slovenský reprezentačný útočník Petrovský má zlomenú tvár, čaká ho dlhá pauza
Tipsport ELH

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Domáce

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Veda a výskum
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Armádne technológie
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Armádne technológie
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Veda a výskum

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Film Franz režisérky Agnieszky Holland: Jeden z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia sa dnešnej generácii veľmi podobá
Zábava
Film Franz režisérky Agnieszky Holland: Jeden z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia sa dnešnej generácii veľmi podobá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Počasie nám dáva riadne
Domáce
Počasie nám dáva riadne zabrať: Silné dažde už robia prvé problémy! VIDEO Na Záhorí sa voda valí na cestu
Tragédia na Zemplínskej šírave:
Domáce
Tragédia na Zemplínskej šírave: Z vody vytiahli telo muža! Polícia nariadila vykonanie pitvy
S každou ďalšou tlačovkou
Domáce
S každou ďalšou tlačovkou sa množia ďalšie vtipy: Slovákov pred hystériou konsolidácie zachraňuje humor
Šalitroš si po konci
Domáce
Šalitroš si po konci v Hlase nedáva servítku pred ústa: Podrazák Pellegrini ponúkol prázdne sľuby a žiadne skutky!

Ďalšie zo Zoznamu