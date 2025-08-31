Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Trápia vás potkany? Zatočte s nimi vďaka jednoduchým trikom, ktoré zaručene fungujú

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Potkany dokážu v záhrade spôsobiť viac škody, než si mnohí uvedomujú. Okrem toho, že ničia úrodu a zanechávajú po sebe neporiadok, môžu byť aj prenášačmi nebezpečných chorôb. Našťastie existujú jednoduché a ekologické spôsoby, ako ich odradiť.

Marcel Forgáč s krásnou Christianou SVADBU neplánuje: Prečo nechcem ísť pred oltár!
Marcel Forgáč s krásnou Christianou SVADBU neplánuje: Prečo nechcem ísť pred oltár!
Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Podľa strany PS by mal šéf SIS Pavol Gašpar odstúpiť
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Horská záchranná služba SR
Slovenská turistka uviazla na ferrate na Martinských holiach: Z obáv ju museli zachraňovať horskí záchranári
Špekulácie sa potvrdili: Ficova
Špekulácie sa potvrdili: Ficova cesta do Číny má jasný bod programu, opätovné stretnutie s PUTINOM!
Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje
Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje opravu uzáverov vodnej stavby Klenovec: Investícia má stáť 330-tisíc
Dráma na ferrate pri Martinských holiach: Záchranári pomáhali 29-ročnej turistke, uviazla v exponovanom teréne
Dráma na ferrate pri Martinských holiach: Záchranári pomáhali 29-ročnej turistke, uviazla v exponovanom teréne
Martin

Palestínčania nesú vrecia s
Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy: Plán ráta s presídlením obyvateľov a správou na desať rokov
Šokujúce nariadenie leteckej spoločnosti:
Šokujúce nariadenie leteckej spoločnosti: Piloti nesmú mať brady! TOTO je dôvod
Policajti hliadkujú po tom,
Nemeckí záchranári našli v hamburskom šiša bare mŕtveho muža: Polícia potvrdila vraždu a pátra po páchateľovi
Konflikt v Jemene neutícha
Jemenskí húsíovia oznámili zintenzívnenie útokov na Izrael po smrti ich premiéra
SMUTNÉ VÝROČIE: 28 rokov
SMUTNÉ VÝROČIE: 28 rokov od tragickej NEHODY princeznej Diany... Ľudia NEZABUDLI!
Mirgovej EXmanžel po rozchode:
Mirgovej EXmanžel po rozchode: Má opäť NOVÚ LÁSKU... Zbalil krásnu tmavovlásku!
Štyri mesiace PO SMRTI
Štyri mesiace PO SMRTI Bartošku (†78): KOMPLIKÁCIE s dedičstvom! Rodina MUSÍ rozhodnúť
Záhadné úmrtia celebrít ZÁHADNÁ SMRŤ Elvisa Presleyho
ZÁHADNÁ SMRŤ Elvisa Presleyho (†42): Kráľa rokenrolu našli na ZÁCHODE, ale... Stále ŽIJE?!
FOTO BIZARNÝ prípad v nemocnici:
BIZARNÝ prípad v nemocnici: Senior skončil na pohotovosti so žiarovkou uviaznutou v análnom otvore!
Farmaceutka radí: TAKTO si
Farmaceutka radí: TAKTO si vypnete pleť bez ihiel a zákrokov
Lekári sú v šoku,
Lekári sú v šoku, HISTORICKY prvý prípad: Chirurg sa nakazil rakovinou od pacienta!
Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca
Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca sa zapísal do knihy rekordov: Ako 102-ročný zdolal horu Fudži
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)

FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo šiesteho kola Niké ligy
FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo šiesteho kola Niké ligy
Explózia radosti pod Tatrami: Poprad po dráme ovládol domáci Tatranský pohár
Explózia radosti pod Tatrami: Poprad po dráme ovládol domáci Tatranský pohár
Slovan to zvládol aj bez Weissa: Belasého majstra proti Košiciam spasil hetrikový hrdina
Slovan to zvládol aj bez Weissa: Belasého majstra proti Košiciam spasil hetrikový hrdina
Infarktový záver na Liptove: Trápiaci sa Ružomberok stratil trojgólové vedenie v krajskom derby
Infarktový záver na Liptove: Trápiaci sa Ružomberok stratil trojgólové vedenie v krajskom derby
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Žiadosť o preradenie na inú pozíciu? Ako správne napísať žiadosť, ktorá zaujme
Žiadosť o preradenie na inú pozíciu? Ako správne napísať žiadosť, ktorá zaujme
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Zavolala som si hodinového manžela: Naozaj som potrebovala jeho pomoc, nakoniec som sa s ním vyspala
Zavolala som si hodinového manžela: Naozaj som potrebovala jeho pomoc, nakoniec som sa s ním vyspala
Šokujúce nariadenie leteckej spoločnosti:
Šokujúce nariadenie leteckej spoločnosti: Piloti nesmú mať brady! TOTO je dôvod
Špekulácie sa potvrdili: Ficova
Špekulácie sa potvrdili: Ficova cesta do Číny má jasný bod programu, opätovné stretnutie s PUTINOM!
Čmeliak pripravil šoférku (50)
Čmeliak pripravil šoférku (50) takmer o život: Najskôr štípanec do nohy, potom stočila volant a ...
Policajný záťah v Trenčianskom
Policajný záťah v Trenčianskom kraji: Strešní klampiari z cudziny oberali seniorov o tisíce eur, prišlo OBVINENIE!

