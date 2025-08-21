NOVÝ POPLATOK u lekára? Mamička musela platiť za BEŽNÉ OŠETRENIE! Poisťovňa REAGUJE

Od 1. júla 2025 sa viacerí rodičia z regiónu Žiliny stretli s tým, že musia u pediatra platiť 5 eur za podanie nepovinných vakcín. Hoci Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) tvrdí, že žiadne podmienky nemenila, rodičia upozorňujú na nespravodlivosť – poistenci iných zdravotných poisťovní podobný poplatok neplatia.
