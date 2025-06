Peter Lipa, video Medzi zemou a nebom

Peter Lipa predstavuje novinku Medzi zemou a nebom – skladbu, ktorá znie ľahko ako letný vánok, no nesie v sebe hlbší význam, nadhľad aj humor. Nie je to len obyčajná pieseň, je to jazz, ktorý hovorí viac, než sa na prvé počutie zdá.