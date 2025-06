13 tichých znakov, že vaše dieťa pred vami SKRÝVA svoje SKUTOČNÉ pocity: Toto si VŠÍMAJTE!

Niektoré deti sa zatvárajú do seba, keď ich niečo trápi. Iné sa usmievajú, poslúchajú, no vo vnútri zápasia s emóciami, ktoré nevedia pomenovať (alebo sa ich boja ukázať). Ako rodičia si možno hovoríte, prečo sa vám dieťa nezdôverí alebo ako s ním nadviazať bližší vzťah. Aj na to existuje riešenie.