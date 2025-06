Zak Starkey a Sean Ono Lennon, 2025

Minulý rok predstavili spoločnú pieseň James McCartney a Sean Ono Lennon. Teraz inicioval spoluprácu tretí zo synov členov The Beatles, Zak Starkey, syn Ringa Starra, ktorý hrá v britskej rockovej superskupine Mantra Of The Cosmos. Ďalšími členmi kapely sú Shaun Ryder a Bez zo skupín Happy Mondays a Black Grape a Andy Bell z Ride.