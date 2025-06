Tolstoys - The Buzz, 2025

Krok k medzinárodnému úspechu spravila formácia už v minulosti. Ich trvalou adresou sa stal Berlín a pôvodne čisto slovenskú zostavu doplnili novozélandský producent a bubeník Drew Deal a berlínska gitaristka Pauline Grabe. Rozbehnutá bola aj spolupráca so zahraničným vydavateľstvom. Tá napokon stroskotala a vlaňajší album No Limit to Love si Tolstoys vydávali vo vlastnej réžii. Napriek tomu sa im na medzinárodnej scéne podarilo niečo nevídané.