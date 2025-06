Morgan Wade - The Party Is Over (recovered), 2025

Zabudnite na klišé o pive a pick-upoch. Nečakajte ani trblietavé country á la Beyoncé. Americká speváčka a skladateľka Morgan Wade ponúka silný chrapľavý hlas, surové emócie, zraniteľnosť a žánrové presahy, ktoré jej dovoľujú prenikať nielen do singlových rebríčkov zameraných na country. Obľube sa teší aj medzi poslucháčmi rocku, grunge a indie popu.