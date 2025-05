Čakali dlhých 7 rokov, ale stálo to za to! Skromná stavba ukazuje, ako málo stačí na skvelý relax v prírode

Nie je to interiér, ktorý by prekypoval dekoráciami. Ale takto je to dobre. Skutočná krása sa totiž ukrýva za veľkými oknami, smerujúcimi k lesu a skalám, ktoré sú na dotyk ruky. Minimalistické bývanie pre tých, ktorí hľadajú oddych v prírodnom prostredí, no ešte stále blízko mesta, navrhlo štúdio Not Bad v spolupráci s architektmi z Not Bad.